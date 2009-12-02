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۱۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۴

جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر برگزار می شود

جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر برگزار می شود

دبیر دهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر گفت: در این جشنواره از 133 پژوهشگر و مسئول فعالیت پژوهشی برتر تجلیل به عمل خواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز بختیاری نژاد هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی  و تجلیل از پژوهشگران و مدیران پژوهشی برتر کلیه ی وزارتخانه ها و سازمان ها ی اجرایی دولتی و غیردولتی دانست.

وی افزود: همچنین در این جشنواره مدیران برتر پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد، دانشمندان برتر بر اساس تعداد مقالات و استناد ها، مقالات داغ و دارای مقاله در نشریه های خاص، انجمن های علمی برتر، قطب های علمی و نشریات علمی برتر نیز معرفی و از آنها تجلیل می شود.

دبیر دهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر برگزاری این جشنواره را یکی از عوامل افزایش روحیه تحقیق و تتبع و پژوهش در جامعه دانست و گفت: 55 نفراز پژوهشگران برتر وزارتخانه ها و سازمان ها، 19 نفر از مدیران برتر پژوهشی وزارتخانه ها و سازمان ها، دانشگاه ها و پژوهشگاههای وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد، 25 نفراز پژوهشگران برتر دانشگاه ها و پژوهشگاههای وابسته به وزارت علوم معرفی و از آنها تقدیر می شود.

وی افزود: در این جشنواره 6 انجمن علمی برتر، 11 قطب علمی برتر، 9 نشریه علمی برتر، 6 نشریه داخلی و 3 نشریه بین المللی و در بخش ویژه جشنواره نیز 3 دانشمند برتر بر اساس نمایه های بین المللی، 3 دانشمند برتر براساس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و 2 محقق برتر دارای مقاله داغ یا پراستناد مورد تجلیل و قدردانی قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 994013

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