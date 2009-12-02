امنیت زیرساخت اصلی توسعه و آبادانی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حسین سلامی بعداز ظهر چهارشنبه در همایش استانی تجلیل از پیشمرگان مسلمان کرد که در سالن ورزشی آزادی سنندج برگزار شد، اظهار داشت: امنیت به عنوان زیرساخت اصلی توسعه و آبادانی به شمار می رود و خوشبختانه امروز کردستان با بهره مندی از این امتیاز ویژه پله های رشد و ترقی را می پیماید.

وی ادامه داد: هیچ کشور و منطقه ای بدون داشتن امنیت به جای نمی رسد و همه ما باید امروز قدردان کسانی باشیم که در جریان هشت سال دفاع مقدس و سالهای بعد از آن با تقدیم جان پاک خود این نعمت را به کشور ارزانی داشتند و امروز نیز همه ما وظیفه داریم که از این میراث گرانبها حفاظت کنیم.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به حماسه های پیشمرگان مسلمان کرد، بیان داشت: پیشمرگان مسلمان کرد خالقان حماسه های جاویدان در جریان هشت سال جنگ تحمیلی به شمار می روند و امروز باید آنگونه که شایسته جانفشانی های این عزیزان است از آنها تجلیل و تقدیر شود.

سلامی گفت: شما در هشت سال دفاع مقدس با حضور در صحنه مرزدارانی غیور برای ایران اسلامی بوده و در دو جبهه جنگ در مقابل کفر و شرک ایستادید تا امروز کردستان به عنوان نگینی سبز در تاریخ پر افتخار کشور بدرخشد.

وی عنوان کرد: امروز استان کردستان به خاطر تلاشهای شما به عنوان یکی از امن ترین مناطق کشور مطرح بوده و پله های ترقی و پیشرفت را پشت سر می گذارد و همه باید در این عرصه نیز دست به دست هم داده و به این هدف والا که همانا توسعه و آبادانی کشور است، مشارکت کنیم.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: اتحاد و انسجام شما عزیزان و مردان تاریخ ساز در جریان جنگ تحمیلی و سالهای بعد از آن سند روشنی است که برای همیشه در تاریخ کهن و پر از حماسه استان کردستان خواهد درخشید و حفظ آن نیز در ادامه راه لازم و ضروری است.

سلامی یادآور شد: ایران اسلامی امروز به واسطه جانفشانی های شما پیشمرگ کرد و دیگر رزمندگان اسلام به عنوان قدرتی در جهان تبدیل شده و در حال ترقی و دست یافتن به قله های رفیع علمی، اقتصادی و سیاسی است.

وی به توطئه های بی پایان دشمنان نظام اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین نکاتی که باید مورد توجه همه ما قرار گیرد این است که دشمن از توطئه های خود دست برنداشته و بعد از شکست در صحنه های نظامی روی به جنگ نرم و تهاجم فرهنگی آورده است که باز هم باید شما و پیشکسوتان ایثار و شهادت در این عرصه نیز پیشگام باشید.

در این مراسم علاوه بر سخنرانی و ارائه گزارش توسط فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان، بیانیه همایش پیشمرگان مسلمان کرد قرائت و در پایان از هفت نفر از آنها نیز با اهداء لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.