توسعه شهری در کشور با شیوه های فعلی نواقص فراوانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، میر محمد غرآوی در مراسم افتتاحیه کنگره بین المللی توسعه پایدار شهری که در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شده است، اظهار داشت: انسان در طول تاریخ همواره به دنبال روشهای جدید زندگی و در پی شهر آرمانی خود بوده است تا با رسیدن به توسعه پایدار شهری زندگی بهتری داشته باشد.

وی افزود: توسعه پایدار شهری به معنای توسعه سیاستهای کشور به سمت برنامه ریزی و استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع مالی و امکانات موجود است تا حق نسلهای آینده محفوظ بماند.

معاون شهرسازی و معماری وزیر مسکن و شهرسازی یادآور شد: در توسعه پایدار شهری باید ضمن به حداقل رساندن منابع تجدید ناپذیر از منابع تجدیدپذیر بیشترین استفاده را کنیم تا از سرمایه ها صیانت شود.

غرآوی گفت: آنچه ما بدنبال آن هستیم توسعه ای است که امکان اجرایی شدن را داشته باشد و محقق شود و کسانی که امروز در شهرها زندگی می کنند یا بگیرند که آینده را مدنظر قرار دهند و حقوق دگران و آیندگان را سلب نکنند.

وی اضافه کرد: اگر در طراحی های شهری با متد علمی عمل نکنیم مطالعات انجام شده دستخوش تغییرات زیادی می شود زیرا در بسیاری از طرحها به نازهای امروز توجه کرده ایم و از نیاز فردا باز مانده ایم بنابراین دچار مشکلات عدیده شده ایم.

معاون شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی تصریح کرد: در تدوین مصوبات و شرح خدمات وطرح تفضیلی شهرها به گونه ای عمل کرده ایم که قوانین در شرایط مختلف ثابت نیت و با یک نظر به راحتی تغییر می کند و برای آینده مشکلات فراوانی را در اجرا ایجاد می کند.

استاندار قزوین هم در این مراسم گفت: آنچه مورد تاکید جمهوری اسلامی است حرکت به سمت یک شهر ارمانی و مدینه النبی با مشارکت مردم و نهادهای مدنی است و با این نگاه باید در مسیر توسعه شهرهای الامی گام برداریم.

احمد عجم اظهار داشت: به دلیل قوانین مترقی و برجسته نظام اسلامی، توسعه با محوریت دولت و مشارکت مردم صورت می گیرد و ابعاد مختلف توسعه باید با در نظر گرفتن ظرفیت هر استان و محله اجرایی شود تا کاربردی باشد.

استاندار قزوین تصریح کرد: در سند توسعه استان محورهای توعه صنعت، کشاورزی، آموزش عالی، گردشگری و تاریخ و هنری استان دیده شده است که امیدواریم برگزاری کنگره های بین المللی از جمله کنگره توسعه پایدار شهری ملل متحد در قزوین بتواند در کنار کمک به توسعه پایدار به امنت اجتماعی نز منجر شود.

در ادامه نادر محمد زاده رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین اظهار داشت: در پی بازدید خانم تیبا یوکا دبیرکل هبیتات از شهر قزوین وبا توجه به ظرفیت و قابلیتهای شهری تفاهم نامه ای تصویب و شهر قزوین به عنوان پایلوت توسعه پایدار شهری انتخاب شد.

وی افزود: پیرو جلسات و بازدیدهای کارشناسان سازمان ملل در سال 86 گام دیگری در مسیر تحقق برنامه های توسعه شهری برداشته شد که برای اجرای دستورالعمل 21 با برگزاری این کنگره در قزوین موافقت شد.

محمدزاده تصریح کرد: کمپینگ شهرسازی از زیر مجموعه های UN.HABITAT است که کنفرانس و کنگره های زیاد با موضوعهای مختلف برگزار می کند که ارتقا فضای شهری در قزوین به عنوان محور فعالتها قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در این کنگره 120 مقاله از کشورهای عضو به دبیرخانه ارسال شد که 40 مقاله قابل ارائه در کنگره قزوین تشخیص داده شد و در نهایت مقرر شد 22 مقاله در این کنگره ارائه شود.

محمدزاده برگزاری فوروم ( نشست تخصصی) برای بررسی موضوع کتاب فضای شهری را از دیگر برنامه های مهم کنگره ذکر کرد و یادآورشد: موضوع و محتوی این کتاب که با محور توسعه پایدار شهری خواهد بود توسط سازمان UN.HABITAT چاپ و منتشر خواهد شد.

به گفته رئیس سازمان مسکن و شهرسازی این کنگره از مصوبات سفر دوم هیئت دولت به استان قزوین است که اجرایی شد.

وزیر مسکن و شهرسازی نیز یکی از میهمانان و سخنرانان این کنگره بود که به دلیل سفر هیئت دولت به اصفهان در این کنگره حضور نیافت.

این کنگره به مدت سه روز در قزوین برگزار می شود.