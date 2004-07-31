تصويب آيين نامه هاي ارائه شده به بورس پنج سال طول خواهد كشيد

دبيركل بورس اوراق بهادار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر"، در خصوص طولاني بودن روند تصويب آيين نامه هاي ارائه شده به بورس گفت: با توجه به روند كند بررسي آيين نامه هاي در شوراي بورس، تصويب 67 آيين نامه ارجاع داده شده به بورس پنج سال طول خواهد كشيد.

دكترحسين عبده تبريزي با بيان اينكه درخواست ما از شوراي بورس تعيين وظايف هيئت مديره بورس است،افزود: ما قصد تضعيف شوراي بورس را نداشته و فقط مي خواهعيم با تعيين حوزه اختيارت شوراي بورس وهيئت بورس، اصلاح وبهبود ساختار بورس تسريع شود.

وي، در مورد پيشنهاد خود به شوراي بورس براي تسريع در تصويب آيين نامه گفت: ما به شوراي بورس پيشنهاد داده ايم كه چند كميته فرعي در شوراي بورس تشكيل شود كه پس از بررسي آيين نامه ها توسط اين كميته ها وموافقت هيئت مديره بورس تا تصويب نهايي شوراي بورس اين آيين نامه ها به مدت دو سال به صورت آزمايشي اجرا خواهد شد.

عبد ه تبريزي ، با اشاره به مدت زمان كوتاه برگزاري جلسات شوراي بورس، گفت: با توجه به اينكه شوراي بورس هر دو هفته يك بار به مدت دو ساعت برگزار مي شود و در آن كميته هاي فرعي كارشناسي حضور ندارند تسريع در تصويب آيين نامه ها ارجاع داده شده غير ممكن است.

وي ، با ذكر اينكه برخي ازكارشناسان به اين مسائل با عينك بدبيني نگاه مي كنند، گفت: قصد ما از پيشنهاد به شوراي بورس رواج فساد نبوده و با توجه به رشد بازار وحجم مبادلات تسريع در نظارت و ايجاد ابزارهاي جديد در بورس الزامي است.