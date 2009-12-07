تصویربرداری "خانه روباه" در مهرشهر کرج ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در این فیلم هیلا اکرانی، امیرمحمد زند، تیرداد کیایی، زهرا اویسی، حسن اسدی، مهدی تهرانی، سعید علیپور، خسرو خانمحمدی، حسین شهاب، هوشنگ سالک، مجتبی نورمحمدی، زاهد اسدی، مائده مغرور، کامبیز خاکسار، محمد عیوضی، پیمان عرفانیان، ناصر سهرابی، احسان صادقی، نورا باقری، رضا آشتیانی، فرشید رشیدا و ... بازی می‌کنند.

تاکنون 35 درصد از تصویربرداری فیلم "خانه روباه" به پایان رسیده است و داستان درباره وقوع چند قتل مرموز و عجیب در شهر است که سرگرد پدیدار برای پیگیری پرونده وارد عمل می‌شود.

سایر عوامل این پروژه عبارتند از نویسنده: داود باقری با همکاری شاهرخ دستورتبار، مدیر تصویربرداری: کامیار فاروقی، طراح صحنه و لباس: سعید عمرانی، طراح گریم: بابک شعاعی، مدیر صدابرداری: فرهاد ارجمندی، تدوینگر:محمد علی حیدری،مجری طرح و سرمایه‌گذار و مدیر تولید: محمدرضا نجاتیان، برنامه‌ریز: آذر امیرخوانساری، منشی‌صحنه: آتنا محمودی و عکاس: میثم کریم‌پور.