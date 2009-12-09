به گزارش خبرنگار مهر، لایحه هدفمند کردن یارانه ها که از سوی دولت به مجلس تحویل داده شده بحثها و بررسیهای فراوانی را نیز در هر دو قوه به دنبال داشته است. اگرچه عنوان می شود بیش از هزار ساعت بحث کارشناسی بر روی این طرح انجام شده اما مطالعه این لایحه نشان می دهد خلاهای فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و... در آن وجود دارد که راهکارهای موجود برای رفع این موارد یا در نظر گرفته نشده و یا به صورت شفاف مطرح نشده است. به همین دلیل میزگردی را در خبرگزاری مهر با حضور دکتر حسن الحسینی معاون اسبق حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش و مرتضی نظری از کارشناسان مسائل آموزشی برگزار کردیم که ما حصل آن را در ادامه می خوانید:

*خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: اولین سئوالی که در اذهان فرهنگیان نسبت به لایحه هدفمند کردن یارانه ها مطرح می شود، تاثیر آن بر روی اقتصاد بیمار وزارت آموزش و پرورش و معیشت آنها است. ضمن اینکه نگرانی هایی نیز در جامعه معلمان نسبت به اجرای این طرح به وجود آمده است. چرا که در این لایحه هیچ بند و ماده ای درباره این وزارتخانه که بزرگترین نهاد دولتی است وجود ندارد. در این باره توضیحات خود را بفرمایید؟

- دکتر حسن الحسینی: این لایحه، جامعیت کافی را ندارد چرا که کارشناسان حوزه اقتصاد به تنهایی آن را تنظیم کرده اند که اصولا به مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی توجهی ندارند و همین مسئله نگرانیهایی را در جامعه به وجود آورده است. تصور بنده این است که طرح تحول اقتصادی که به هدفمند کردن یارانه ها محدود شد از لایحه هایی است که جامعیت لازم را در برنامه ریزی ندارد ولی مسلماً همه حوزه های زندگی را متاثر می کند یعنی خواه ناخواه حوزه سیاست، آموزش، فرهنگ و... را تحت تاثیر می گذارد که متاسفانه به آن توجه نمی شود.

البته این لایحه آثار مثبتی هم دارد. یکی از آثار مثبت این لایحه برداشتن دروغ از اقتصاد و روبرو شدن دانش آموزان با واقعیتهای زندگی است. چرا که هم اکنون دانش آموزان ما دشواریهای اقتصادی را خیلی واضح درک نمی کنند و ارزش پول برای دانش آموزان مبهم است. اما با اجرای این لایحه، فرزندان این مرز و بوم آینده را براساس واقعیتهای زندگی تنظیم می کنند که البته این یک بعد از اجرای لایحه هدفمندی یارانه ها در کشور است.

* یعنی مثبت ترین آثار این طرح، روبرو شدن دانش آموزان با واقعیتهای اقتصادی است. با این همه نباید فراموش کنیم که مشکلات ما در آموزش و پرورش از یک مرحله قبل تر اتفاق افتاده است. طبق آمار رسمی ارائه شده وزارت آموزش و پرورش و سازمان نهضت سوادآموزی در 10 سال گذشته بیش از یک میلیون دانش آموز محل تحصیل خود را ترک کرده اند و ممکن است با افزایش هزینه های زندگی، ترک تحصیل و گرایش به بازار کار افزایش یابد و دوباره به جای اول بر می گردیم.

دانش آموزان زیادی را داریم که گرسنه سر کلاس می آیند و مدیر و معلم پس از فهمیدن مشکلات اقتصادی او دست به کار شده تا حداقل بتوانند هزینه خورد و خوراک چندین دانش آموز را تامین کنند مرتضی نظری - دکتر حسن الحسینی: با توجه به فقر گسترده ای که هم اکنون جامعه دامنگیر آن شده و طبقه متوسط به طبقات پایین و فقرا پیوسته اند و خانواده ها باید هزینه های آب و برق و گاز و لوازم ضروری زندگی را بپردازد قطعا نمی توانند هزینه های آموزشی فرزندانشان را تحمل کنند.

زمانی که بنده معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش بودم بیش از 3 میلیون و 200 هزار بازمانده از تحصیل در سن تحصیل در کشور وجود داشت که بر اثر سیاستهای جدید قطعا به 4 میلیون نفر رسیده و این پمپاژ بی سوادی در جامعه است که در صورت اجرای ناقص لایحه هدفمندی یارانه ها شاید به رقم یک دوم کودکان لازم التعلیم در کشور برسد و دولت باید مراقب این تبعات باشد.

در حال حاضر سرانه هر دانش آموز ایرانی در حال حاضر 550 هزار تومان است که این رقم برای دانش آموزان آمریکایی 4 هزار و 500 دلار یعنی 4 میلیون و 500 هزار تومان است. با توجه به تورم تحمیل شده ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، باید این سرانه افزایش یابد در غیر این صورت وضعیت کسری شکننده آموزش و پرورش وخیمتر خواهد شد.

مرتضی نظری و سید حسن الحسینی

- مرتضی نظری: اقتصادهای قدرتمند دنیا آموزش و پرورش را از نگاه هزینه ای به سرمایه ای تبدیل کرده اند و فرهنگ خانواده ها را به جایی رسانده اند که مبالغ صرف شده در جهت آموزش کودکان و نوجوانانشان را هزینه نمی بینند بلکه آن را سرمایه می دانند. ما با تمام اهرمهای هدایتی در حال رسیدن به این مهم هستیم و نباید اندک اعتباری که در طول سالیان گذشته در بین خانواده ها برای جایگاه آموزش و پرورش جمع شده است از بین برود. چرا که اگر مشارکت اولیا نباشد مدیران مدرسه در مخارج ضروری و اولیه شان همچون هزینه های آب و برق هم می مانند.

هم اکنون مدارسی را در همین شهر تهران داریم که مدیر برای رفع هزینه های اولیه مدرسه و دانش آموز دست به دامن کمکهای مسجد و صندوقهای محلی می شود. دانش آموزان زیادی داریم که گرسنه سر کلاس می آیند و مدیر و معلم پس از فهمیدن مشکلات اقتصادی او دست به کار شده تا حداقل بتوانند هزینه خوراک چندین دانش آموز را تامین کنند تا دانش آموز گرسنه سر کلاس حضور نیابد و به جرات می توانم بگویم هم اکنون وضعیت بد اقتصادی بسیاری از والدین دانش آموزان بر دوش بسیاری از مدیران و معلمان مدارس سنگینی می کند و برای آنها تبدیل به یک دغدغه شده چرا که تاثیر مستقیم بر روی مسائل آموزشی دانش آموز دارد. در حالی که رفع مشکلات معیشتی دانش آموز نباید به دغدغه مدیران آموزشی تبدیل شود. مسئولان ارشد اقتصادی و دولتی باید در تدوین این لایحه به این مسائل توجه می کردند که گویا این مشکلات توسط آنها دیده نمی شود.

* جدا از تاثیرات این لایحه در میان دانش آموزان به عنوان رکن اصلی نظام آموزشی، وضعیت معیشتی فرهنگیان چگونه خواهد شد آیا موقعیت مالی فعلی آنها بهبود خواهد یافت؟

- الحسینی: معلمان هم مانند کارمند سایر وزارتخانه ها انگیزه خود را از دست می دهند. همانطور که تاکنون انگیزه خود را از دست داده اند. درحال حاضر عده زیادی از آنها معیشت خود را با شغل دوم می چرخانند و این مشکلات، نظام آموزشی کشور را تهدید می کند و حتی آموزش حداقلی موجود نیز از بین خواهد رفت که این مسائل و مشکلات بسیار رنج آور است.

- نظری: در صورت اجرای نادرست این لایحه، دو اتفاق خطرناک رخ خواهد داد. اول اینکه جایگاه معلمی تنزل می یابد و به شغل غیرمهم تبدیل می شود و دوم هم فرار معلمان از کلاس درس را به دنبال دارد. تا قبل از این فرار دانش آموز را از کلاس داشتیم و حالا فرار معلم را خواهیم داشت که به شکل روحی و روانی است و اشتیاق وی را برای تدریس کاهش می دهد.

مسئله دیگری که جامعه فرهنگیان را تهدید می کند عدم شفافیت آماری معیشتی آنها است. هم اکنون هیچ تحقیقی نداریم که ببینیم یک معلم در کدام دهک اقتصادی قرار می گیرد. آموزش و پرورش را 5 میلیون نفر یعنی هر فرهنگی با حداقل 3 عضو از خانواده اش تشکیل می دهد که در تمام مناسبات سیاسی و اجتماعی تعیین کننده اند و بنابراین شکست این طرح در آموزش و پرورش را می توان به کل جامعه تعمیم داد. چرا که وسیعترین گروه وابسته به دولت فرهنگیان هستند. هم اکنون اقتصاد خانوارهای فرهنگی بسیار ضعیف است و باید برای اجرای این لایحه مشخص کنیم که جایگاه فرهنگیان در کدام دهک است.

* به هرحال قرار است این لایحه در کشور اجرا شود و دولت نیز نسبت به آن مُصر است. سئوالی که به وجود می آید این است که نقش مدیریت آموزش و پرورش به عنوان یکی از اعضای تیم جراحی بزرگ اقتصادی باید چگونه باشد تا بتواند آثار منفی آن را مهار و مثبتش را تعمیم ببخشد و دولت از آن سرافراز بیرون بیاید.

به هرحال دولت باید وظیفه خود را طبق اصل 30 و 3 قانون اساسی مبنی بر ارائه آموزش رایگان به دانش آموزان تا مقطع دیپلم فراهم آورد و اجازه ندهد که این لایحه به نظام آموزشی ما آسیب برساند دکتر حسن الحسینی - نظری: این سئوال کارشناسان آموزش و پرورش از وزیر جدید است. آنچه که ما کارشناسان با مطالعه لایحه به آن رسیده ایم تبعات منفی آن است. سئوال ما از طراحان اقتصادی این است که این لایحه به چه میزان در افزایش انگیزه معلمان که مهمترین ماموریت توسعه یافتگی در کشور یعنی تربیت نیروی انسانی را بر عهده دارند، تاثیر خواهد داشت؟ چرا که رسیدن ایران به افق 1404 بسته به نظام آموزشی و کیفیت تربیت دانش آموزان کنونی است.

امروز معلم ما با استرس سر کلاس می رود و اندک تغییری در قیمتها زندگی او را تحت تاثیر قرار می دهد. متاسفانه در طول سالهای گذشته ما این مسائل ظریف و شاید حاشیه ای به ظن عده ای را نادیده گرفته ایم در حالی که معلم محوریت تربیت سرمایه انسانی است. معلم را هم اکنون با چه روحیه و طیب خاطری راهی کلاس می کنیم. او از ابتدا تا انتهای ماه چگونه معیشت خود را تامین می کند که حالا طرحی را می خواهید اجرا کنید که مستقیما تاثیر در زندگی آنها دارد. سئوال ما از وزیر آموزش و پرورش که سالها در قوه مقننه فعالیت داشته اند این است که آیا با حساسیت این لایحه تنظیم و در مجلس بررسی شده است؟

* ممنون از فرصتی که در اختیارمان گذاشتید. اگر صحبتی باقی مانده بفرمایید.

- الحسینی: به هرحال دولت باید وظیفه خود را طبق اصل 30 و 3 قانون اساسی مبنی بر ارائه آموزش رایگان به دانش آموزان تا مقطع دیپلم فراهم آورد و اجازه ندهد که این لایحه به نظام آموزشی ما آسیب برساند. از این پس دولت باید در قبال آموزش و پرورش مسئولیت پذیرتر باشد.

-نظری: آنچه که در تدوین و اجرای این لایحه مهم است، مشخص کردن جایگاه فرهنگیان در دهک اقتصادی است و اگر این مهم مشخص نشود، آموزش و پرورش ما دچار چالشهای جدید اما جدی تر خواهد شد.

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گفتگو: فهیمه طباطبایی