اختصاص نخستین روز جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان به بازدید متخصصان

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره امسال از 16 تا 20 آذر با حضور 51 نشریه و 6 سایت خبری و خبرگزاری ویژه کودک و نوجوان آغاز به کار می‌کند و در نخستین روز آن روزنامه‌نگاران، کارشناسان و صاحبنظران علوم ارتباطات با مراجعه به غرفه‌های نشریه‌های کودک و نوجوان با دست‌اندرکاران و نویسندگان این نشریه‌ها به گفتگو می‌پردازند.



نشریات شرکت کننده در این جشنواره امسال برنامه‌های مختلف و متنوعی برای مخاطبان کودک و نوجوان خود تدارک دیده‌اند. انتشار نشریه با استفاده از آثار و نوشته‌های خود کودکان و نوجوانان از جمله این برنامه‌هاست.



همچنین در حاشیه این جشنواره نشستهای تخصصی متعددی با حضور مدیران مسوول، سردبیران و نویسندگان این نشریه‌ها تشکیل خواهد شد.



حضور والدین و کودکان و نوجوانان به عنوان مخاطبان اصلی در این نشستها آزاد است.



نهمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار می‌شود.



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