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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۱

فیلم "وجدان آشفته" به پایان راه نزدیک می‌شود

فیلم "وجدان آشفته" به پایان راه نزدیک می‌شود

فیلم تلویزیونی "وجدان آشفته" به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه‌کنندگی فاطمه ثمرقندی روزهای پایانی تدوین را سپری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه این فیلم را سعید دولتخانی بر اساس فیلمنامه‌ای از مهدی حاجی قاسم نوشته است. "وجدان آشفته" روایت  زندگی جواهر فروش میانسالی به نام احمد است که از گذشته تاریک خود گریزان است و خود را محکوم به تنها ماندن می‌داند، احمد با مشتری جدیدی به نام رز که  گذشته تلخی دارد پیمان زناشویی می‌بندد و پس از مدتی با بدرفتاری‌هایش رز را مجبور به طغیان می‌کند.

میکائیل شهرستانی، لیلا زارع، مصطفی عبداللهی، رویا میرعلمی، دیبا شیرمحمدی، مهناز رضازاده، علیرضا اسدی، محمود عزیزی و محسن افشانی بازیگران این ‌فیلم تلویزیونی هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیرتصویربرداری: حسنعلی اسدی، صدابردار: کامران کیان‌ارثی، مدیرتولید: رضا غفاری‌اعتبار، طراح چهره‌پردازی: مهرداد کریمی، طراح صحنه و لباس: نغمه نظری، طراح تیتراژ: مسعود دولتخانی. محصول گروه فیلم و سریال شبکه دو. 

کد مطلب 994094

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