رشد هشت درصدی فروش سینمای آمریکا در سال 2009

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد این رقم ، رشد هشت درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. سال 2008 مجموع فروش فیلم‌های اکران آمریکا 9 میلیارد و640 میلیون دلار بوده است.

مجموع فروش اکران داخلی آمریکا تا یکشنبه این هفته 9 میلیارد و 480 میلیون دلار بوده و به این ترتیب تا یک ماه دیگر که سال 2009 به پایان می‌رسد، این رقم قطعا از مرز 10 میلیارد دلار گذر می‌کند.

ماههای نوامبر واکتبر امسال مجموع فروش یک میلیارد و 680 میلیون دلار بوده که نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته رشدی 11 درصدی را نشان می‌دهد. اکران فیلم "ماه نو" که ظرف دو هفته 230 میلیون دلار فروخته در این رشد کمی تاثیر به سزایی داشته است.

دو فیلم "آواتار" و " شرلوک هلمز" در ماه دسامبر اکران می‌شوند که برای هر دو فروش قابل توجهی پیش‌بینی می‌شود و به این ترتیب سال 2009 یکی از درخشان‌ترین سال‌ها به لحاظ بازدهی اقتصادی در سینمای آمریکا به شمار می‌رود.