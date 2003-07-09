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۱۸ تیر ۱۳۸۲، ۱۵:۰۱

طراحان صحنه امروز جهان در خانه هنرمندان

اولين نشست پژوهشي انجمن طراحان صحنه ولباس با عنوان " زندگي و آثار لوكيو هوريو " -طراح صحنه ژاپني -روز شنبه 21 تيرماه ساعت 18 در خانه هنرمندان ايران برگزار مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر از روابط عمومي خانه هنرمندان ، در اين برنامه طراحان صحنه اي چون نرمين نظمي ، اميراثباتي وپيام فروتن درباره زندگي هنري لوكيو هوريو توضيحاتي خواهند داد. اين نشست به همت انجمن طراحان صحنه خانه تئاتر برگزار مي شود.
گفتني است از اين پس برنامه ي" طراحان صحنه ي امروز جهان "، سومين شنبه ي هر ماه در خانه ي هنرمندان ايران برگزار خواهد شد.
کد مطلب 9941

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