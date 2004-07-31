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۱۰ مرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۳۷

شهردار تهران :

رمز ماندگاري اسلام و تثبيت استقلال كشور در گرو پيروي از راه شهداست

شهردار تهران با تاكيد بر لزوم نگاهي هميشگي از جانب مردم و مسوولان به راه و منش شهيدان ، گفت : رمز ماندگاري اسلام و شيعه ، تنها راه موفقيت نظام و نيز استحكام مقاومت و تثبيت استقلال كشور ، پيروي از فرهنگ شهادت است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، دكتر محمود احمدي نژاد با حضور در منزل شهيدان نصرالله زاده خراساني ، ضمن ملاقات با خانواده اين شهيد ، از پدر بيمار اين دو شهيد بزرگوار عيادت كرد.

وي در اين ديدار صميمانه افزود : دشمن در صدد جداكردن فرهنگ شهادت از مردم و مسوولان است ؛ اما ما بايد با هوشياري ، و توسل به منش و روش شهيدان ، انقلاب را به عنوان يك امانت به صاحب اصلي آن حضرت وليعصر (عج) برسانيم.

شهيد محسن نصرالله زاده خراساني در سال 1363 در 22 سالگي و شهيد سعيد نصرالله زاده خراساني 2 سال بعد در 17 سالگي به شهادت رسيدند.

پدر اين دو شهيد كه با 83 سال سن ، سابقه 60 سال خدمت در شركت اتوبوسراني تهران را در زندگي خود دارد ، ساده زيستي ، تقيدات و باورهاي مذهبي و نيز انقلابي بودن را مهمترين تاكيد خود در تربيت 6 پسر و 2 دختر خود مي داند.

کد مطلب 99410

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