به گزارش خبرنگار مهر، گروه تولید این فیلم هم اکنون در شهرک غرب مشغول گرفتن صحنه‌هایی از این فیلم هستند و برای پایان تصویربرداری راهی فرودگاه امام خمینی (ره) می‌شوند. تدوین و صداگذاری "پلی آف" توسط حامد رضا به طور همزمان انجام می‌شود.

در این فیلم تلویزیونی که پیش از این "وقت اضافه" نام داشت، مهران غفوریان، جواد هاشمی، رضا شفیعی‌جم، احمد پورمخبر، سیدرضا حسینی، سیروس میمنت، یوسف صیادی، امید متقی، مهدی امینی‌خواه و کیمیا بابائیان به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان "پلی آف" آمده است: بازیکنان یک تیم فوتبال دسته یک در بازی پلی آف برای ورود به لیگ برتر تلاش می‌کنند. آنها بازی اول را باخته‌اند و برای بازی بعدی به دنبال آوردن یک مربی خارجی هستند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: سیروس میمنت، کیانوش اسلامی، کارگردان: سیامک خواجه‌وند، تهیه‌کننده: کیان بابائیان، مدیر تصویربرداری: محمود اکبری پرست، طراح صحنه و لباس: افسانه صرفه جو، طراح گریم: حسین یزدی، مدیر تولید: علیرضا رفیعی، دستیار کارگردان: مجید موثق و محصول موسسه فرهنگی هنری شکوفا فیلم.