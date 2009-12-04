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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۴

زمینه های راه اندازی کانون نخبگان جوان فرهنگی استان مرکزی فراهم شد

اراک- خبرگزاری مهر: مشاور سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی از فراهم شدن زمینه های راه اندازی کانون نخبگان جوان فرهنگی در دهه مبارک فجر امسال خبر داد.

محسن صفایی در گفتگو با خبرنکار مهر در اراک افزود: در حال حاضر رایزنی‌ های لازم به منظور تشکیل این کانون در دست انجام است که با مشخص شدن ردیف اعتباری در دهه مبارک فجر راه ‌اندازی می‌شود.

وی تصریح کرد: در این کانون نخبگان جوان فرهنگی که در زمینه ‌های مختلف دارای قابلیت‌های ارزشمندی هستند، ساماندهی و تحت حمایتهای مختلف علمی و آموزشی قرار می‌گیرند.

مشاور جوان سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی همچنین از اجرای طرح استعداد یابی مشاوران جوان در فروردین ماه سال آینده خبر داد و خاطر نشان کرد: این طرح سال گذشته اجرا شد که طی آن 17 نفر از فرهنگیان جوان شناسایی و ساماندهی شدند.

صفایی گفت: اجرای این طرح‌ ها می‌تواند راهگشای جذب آموزش و معرفی جوانان فرهنگی موفق در سیستم مدیریتی باشد.

وی با اشاره به رویکرد جوان ‌باوری و جوان یاوری مدیران استان در حوزه جوانان‌ اظهار داشت: پویایی و فعالیت جوانان فرهنگی در حوزه ‌های مختلف علمی و پژوهشی و فرهنگی از اهمیت بسزایی برخودار است.

مشاور جوان سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی طرح شهریاران جوان، هم ‌اندیشی جوان گروه ‌های مختلف هنرمندان، ورزشکاران، قاریان و دیگر گروه ‌های فرهنگی را از برنامه ‌های در دست اجرا برشمرد.

 

کد مطلب 994126

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