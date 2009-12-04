زمینه های راه اندازی کانون نخبگان جوان فرهنگی استان مرکزی فراهم شد

محسن صفایی در گفتگو با خبرنکار مهر در اراک افزود: در حال حاضر رایزنی‌ های لازم به منظور تشکیل این کانون در دست انجام است که با مشخص شدن ردیف اعتباری در دهه مبارک فجر راه ‌اندازی می‌شود.

وی تصریح کرد: در این کانون نخبگان جوان فرهنگی که در زمینه ‌های مختلف دارای قابلیت‌های ارزشمندی هستند، ساماندهی و تحت حمایتهای مختلف علمی و آموزشی قرار می‌گیرند.

مشاور جوان سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی همچنین از اجرای طرح استعداد یابی مشاوران جوان در فروردین ماه سال آینده خبر داد و خاطر نشان کرد: این طرح سال گذشته اجرا شد که طی آن 17 نفر از فرهنگیان جوان شناسایی و ساماندهی شدند.

صفایی گفت: اجرای این طرح‌ ها می‌تواند راهگشای جذب آموزش و معرفی جوانان فرهنگی موفق در سیستم مدیریتی باشد.

وی با اشاره به رویکرد جوان ‌باوری و جوان یاوری مدیران استان در حوزه جوانان‌ اظهار داشت: پویایی و فعالیت جوانان فرهنگی در حوزه ‌های مختلف علمی و پژوهشی و فرهنگی از اهمیت بسزایی برخودار است.

مشاور جوان سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی طرح شهریاران جوان، هم ‌اندیشی جوان گروه ‌های مختلف هنرمندان، ورزشکاران، قاریان و دیگر گروه ‌های فرهنگی را از برنامه ‌های در دست اجرا برشمرد.