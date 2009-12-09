خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: این کتاب به بررسی تقارن‌ها و ناتقارنی‌ها و ذرات بنیادی در فیزیک می‌پردازد و مخاطب را با دنیای عجیب و شگفت‌انگیز تقارن و ذرات بنیادی آشنا می‌سازد.

بخش اول این کتاب به تقارن‌ها و ناتقارن‌ها اختصاص دارد.

تقارن به معنای "صورت بخشهای متعادل" یا "زیبایی شکل حاصل از چنین بخشهای متعادل" است.

فیزیکدانان معتقدند که تفاوت چپ و راست مطلق نیستند. اگر شما به آینه نگاه کنید، راست به چپ و چپ به راست تبدیل می‌شود. اگر دنیای آینه‌ای دنیای متفاوتی باشد چگونه می‌توان مطمئن شد که دنیای ما تصویر یک دنیای آینه‌ای دیگر نیست؟

پیروی قوانین طبیعت از بازتاب آینه‌ای متقارن (تقارن راست - چپ) مدتها به عنوان یک اصل مقدس پذیرفته شده بود؛ یعنی دنیای نشان داده شده در آینه می‌توانست دنیای واقعی باشد.

بخش دوم این کتاب به فیزیک ذرات می‌پردازد. اساس "فیزیک ذرات" بر این فرض استوار است که دنیای مادی از واحدهای کوچکتری ساخته شده است. این واحدها را "ذره" می‌نامیم.

این کتاب از دو فصل اصلی "تقارن‌ها، ناتقارنی‌ها" و"دنیای ذرات" تشکیل شده است.