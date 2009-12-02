رفع مشکل آب گرهگشای تمام مشکلات اصفهانی هاست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد بعداز ظهر چهارشنبه در دیدار با ریاست جمهوری افزود: مردم اصفهان در سطح استان خواسته های بسیاری دارند که باید بسیاری از آنها رفع شود.

وی ادامه داد:‌ ایستادگی دولت در برابر مستکبرین و بسیاری از زیاده خواهان غرب و شرق در ادامه روند غنی سازی اورانیوم و روند هسته ای در چهارچوب ان پی تی و قوانین بین‌المللی از جمله مسائلی است که مورد تایید مردم اصفهان است.

وی ادامه داد: اختصاص بودجه برای اتمام متروی اصفهان که سالهاست مردم در مسیر رفت و آمد با مشکلات زیادی روبرو هستند از جمله مسائلی است که باید مورد توجه هیئت دولت قرار گیرد.

وی همچنین اختصاص تسهیلات بانکی برای ادامه طرح مسکن مهر که اکنون بسیاری از منازل آن نیمه کار باقیمانده را از دیگر مسائلی دانست که باید مورد توجه هیئت دولت قرار گیرد.

طباطبایی نژاد همچنین خاطرنشان کرد: در زمینه آب و رفع مشکل آب اصفهان هیئت دولت باید اهتمامی دو چندان داشته باشد.

همچنین در بخش دیگری از این جلسه استاندار اصفهان با اشاره به حضور همه جانبه مردم اصفهان در تمامی عرصه ها گفت:‌ اصفهان مهد پرورش دانشمندان بزرگی بوده است.

علیرضا ذاکر اصفهانی ادامه داد: اصفهان در تمامی عرصه های علمی چون دانش صلح آمیز هسته ای مراحل ترقی را دنبال کرده و تا کنون در این حوزه نقش موثر و قابل توجهی داشته است.