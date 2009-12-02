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۱۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۷

ژنرال بازنشسته مصری:

موساد بازوی عملیاتی سازمان جاسوسی آمریکا در عراق است

موساد بازوی عملیاتی سازمان جاسوسی آمریکا در عراق است

یک ژنرال بازنشسته مصری و تحلیلگر مسائل نظامی اعلام کرد مرکز اداره عملیات سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در یکی از استانهای عراق راه اندازی شده و موساد هم اکنون به بازوی عملیاتی "سیا" در عراق تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "طلعت مسلم" ژنرال بازنشسته مصری و تحلیلگر برجسته مسائل نظامی و استراتژیک در گفتگو با پایگاه اینترنتی "جامع" عراق، با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به ایفای نقشهای جاسوسی مختلفی در عراق می پردازد، اظهار داشت: در برخی موارد موساد به طور ویژه در انجام عملیلت های تروریستی علیه مردم عراق دخالت دارد.

وی افزود: اسرائیل به طور حتم پس از اشغال عراق توسط آمریکا، نقش گسترده ای بر ضد مصالح عراق ایفا می کند. البته اسرائیل این اقدامات را به طور مخفیانه و کاملا سری انجام می دهد تا با واکنش ملتهای عربی و اسلامی روبرو  نشود.

طلعت مسلم با بیان اینکه این اقدامات به طور مستقیم توسط موساد انجام می شود، اظهار داشت : آنان این اقدامات را به روشهای غیر معمول و در برخی نقاط عراق و نه همه نقاط این کشور انجام می دهند.

این ژنرال بازنشسته مصری با اشاره به همدستی سیا و موساد در عراق، اظهار داشت : هم اکنون موساد به بازوی عملیاتی فرامین دستگاه جاسوسی آمریکا در عراق تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: شاهدان عینی از وجود مقری در استان بابل عراق خبر می دهند، که به مرکز تجمع و رفت و آمد برخی افراد مشکوک صهیونیست تبدیل شده است.

طلعت مسلم این مرکز را در واقع سفارت اعلام نشده رژیم صهیونیستی در عراق دانست.

کد مطلب 994146

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