400 ناظر کشاورزی در مزارع گلستان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جمشید جعفری عصر چهارشنبه در پانل آموزشی توجیهی خاکورزی حفاظتی و مدیریت آرمانی مزارع در گرگان افزود: از این تعداد 140 نفر از آنان در منطقه مرکز و غرب استان فعال بوده و از 73 شرکت خدمات مشاوره فنی و مهندسی عضو سازمان 50 شرکت در منطقه مرکز و غرب استان مستقر هستند.

وی با اشاره به کارگاه آموزشی گفت: برگزاری چنین کارگاه هایی در راستای اهداف سازمان و توانمندسازی دانش علمی و فنی اعضا از طریق بازآموزی و نوآموزی است.

جعفری به تغییرات ایجاد شده در پروژه های وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری اشاره کرد و افزود: با امر ساماندهی کارشناسان فنی مزارع در قالب شرکتهای خدمات فنی و مهندسی، اجرای پروژه های خاکورزی حفاظتی و مدیریت آرمانی مزارع توسط اعضای حقوقی این سازمان انجام می شود.

وی تاکید کرد: شرکت در دوره های آموزشی سازمان در ارزیابی و امتیازاتی که به شرکتها و کارشناسان مزارع داده می شود موثر خواهد بود.

وی از اعضای سازمان بعنوان پشتوانه فنی وتخصصی آن نام برد و گفت: انتظار می رود در استانی که محور کشاورزی است کارشناسان این بخش با قدرت و جسارت و اعتماد بنفس بالا به عرصه های تولید ورود پیدا کنند.

نتایج نظرسنجی روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در سطح 5 استان کشور از جمله گلستان نشان می دهد که 90 درصد از کشاورزان از نحوه تعامل مهندسان ناظر با کشاورزان ابراز رضایت کرده و اظهار کرده اند که راهنمایی و توصیه های فنی ناظران در عملکرد محصولات آنها مثبت بوده و خواستار تداوم طرح شده اند.