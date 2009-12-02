16 طرح پژوهشی جدید در دانشگاه آزاد ساری اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، همایون موتمنی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری اظهار داشت: این شورا با اجرای ۱۶ طرح پژوهشی جدید موافقت کرد.

وی خاطرنشان کرد: اعضای شورا با اجرای طرحهای پژوهشی آنالیز فنی و اقتصادی استفاده از توربینهای آبی در بابلرود، خصوصیات و سیکوالاستیک چند سازه ‌های ساخته شده از آرد چوب، ارزیابی عملکرد تیروئید در افراد سمپاشی کننده موافقت کردند.

به گفته موتمنی، بررسی میزان اعتیاد به SMS در دانشجویان، رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان، تحلیل کمی نابرابری جنسیتی در بازار کار مرکز استان، توسعه رفتاری اخلاقی توسط مدیران در محیط کار و تأثیر آن، بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان آگاهی از حقوق شهروندی در بین اعضا، بررسی تأثیر فسفودی استراژیک نوع چهار بر از سرگیری میوز، جایگاه شبهه در نظام کیفری اسلام، بررسی عملیات مدیریت ریسک از دیگر طرحهای پژوهشی پیشنهادی این دانشگاه است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد ساری اظهار داشت: اتوماتای سلولی فازی ، پنهانی‌سازی تصویر با استفاده از تابع آشوب، بررسی خواص سطح فیلم اکسید آلومینیم ، نتایجی درباره مجموعه‌های احاطه‌کننده در گرافهای منتظم، بهینه‌سازی بازده موتور القایی تکفاز نیز از طرحهای پژوهشی مورد موافقت دانشگاه بود.

به گفته وی، در این جلسه ۲۰ پروپزال‌ کارشناسی ارشد مطرح و مورد تایید قرار گرفت.

وی بیان داشت: 70 طرح پژوهشی هم اکنون در دانشگاه آزاد اسلامی ساری در حال انجام است و ۴۵ طرح دیگر در دست بررسی است.

موتمنی همچنین از انعقاد قرداد ۳۰ طرح پژوهشی جدید در نیمه دوم سال ۸۸ خبر داد.