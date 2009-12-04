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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۸

حبیب کاشانی:

هیچکس حق اخلال در روند حرکتی پرسپولیس را ندارد/ با کسی تعارف نداریم

هیچکس حق اخلال در روند حرکتی پرسپولیس را ندارد/ با کسی تعارف نداریم

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: قانون فوتبال به ما اجازه از دست دادن فرصت ها را نمی دهد، و ما هم به کسی اجازه نمی دهیم در روند حرکتی رو به جلوی پرسپولیس اخلال ایجاد کند و تاثیر منفی بگذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی که پنجشنبه شب در اردوی هتل لاله برای بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس صحبت می کرد، ضمن بیان این مطلب افزود: در نیم فصل دوم روی تک تک امتیاز ها حساب باز کرده ایم. به هیچ کس اجازه نمی دهیم در حرکت رو به جلوی پرسپولیس، تاثیر منفی بگذارد.

وی با اشاره به برخورد های سخت گیرانه اخیر باشگاه پرسپولیس با برخی بازیکنان از جمله وسلی، هوار و شیث رضایی، تاکید کرد: ما برای همه بازیکنان احترام ویژه ای قائل هستیم و همیشه در سخت ترین لحظات هم کنار آنها خواهیم بود اما در صورت لزوم، با کسی تعارف نداریم و اجازه بی نظمی و یا اختلال در روند حرکتی تیم را به احدی نمی دهیم.

وی شیث رضایی را بازیکن و با تعصب و زحمتکش تیم خواند اما نسبت به رفتار او پس از اخراج شدن از زمین مسابقه و بی احترامی ناخواسته اش به بازوبند کاپیتانی پرسپولیس انتقاد کرد و برخورد کمیته انضباطی باشگاه با وی را به همین دلیل دانست.

کاشانی همچنین به خارج شدن چند بازیکن از لیست پرسپولیس و انتقال آنها به تیم های دیگر و نیز فسخ قرارداد باشگاه با وسلی اشاره کرد وافزود: امروز بهترین زمان برای بازیکنانی است که به دنبال فرصت می گردند تا خود را نشان دهند.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر ساعت 15 روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم مس کرمان خواهد رفت.

کد مطلب 994173

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