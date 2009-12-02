دایره ‌المعارف تعلیم و تربیت اسلامی در حال تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محیالدین بهرام محمدیان بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با معاون پژوهش حوزههای علمیه، گفت: همکاری های آموزش و پرورش و حوزههای علمیه باید در تمامی عرصهها نهادینه شود.
رئیس سازمان برنامهریزی و پژوهشی آموزش و پرورش افزود: در زمینه پژوهش و تحقیق، حوزه علمیه و آموزش و پرورش میتوانند برنامه های مشترکی داشته باشند تا امر تعلیم و تربیت به نحو شایستهای به پیش برود و بخش تخصصی در این زمینه راهاندازی شود.
وی خاطرنشان کرد: حوزه علمیه در تربیت نیروی انسانی توانمند مورد نیاز آموزش و پرورش میتواند ایفای نقش کند زیرا با تربیت نیروی انسانی کارآمدحلقه ارتباط این دو نهاد محکمتر میشود.
معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به راه اندازی مدارس پیش حوزوی، خاطرنشان کرد: روحانیون بالاترین شایستگی اداره این مدارس را دارند و باید آنان با در اختیار داشتن مدارس، نقش و تاثیرگذاری خود را گسترش دهند.
محمدیان اظهار داشت: روحانیت باید در نهادهایی مانند آموزش و پرورش و دانشگاه حضور داشته باشد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر با مساعدت حوزه در 30 هزار مدرسه سراسر کشور، توسط روحانیون نماز جماعت برگزار میشود.
معاون پژوهشی آموزش و پرورش با تاکید بر اجرایی شدن تفاهمنامههای آموزش و پرورش و حوزههای علمیه گفت: حوزه پشتوانه خوبی برای ترویج معارف دینی و تربیت اسلامی در آموزش و پرورش است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش از تدوین دایرهالمعارف تعلیم و تربیت اسلامی در خبر داد و گفت: از حوزه علمیه تقاضا داریم در این زمینه، آموزش و پرورش را یاری کند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محیالدین بهرام محمدیان بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با معاون پژوهش حوزههای علمیه، گفت: همکاری های آموزش و پرورش و حوزههای علمیه باید در تمامی عرصهها نهادینه شود.
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