دایره ‌المعارف تعلیم و تربیت اسلامی در حال تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با معاون پژوهش حوزه‌های علمیه، گفت: همکاری ‌های آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه باید در تمامی عرصه‌ها نهادینه شود.



رئیس سازمان برنامه‌ریزی و پژوهشی آموزش و پرورش افزود: در زمینه پژوهش و تحقیق، حوزه علمیه و آموزش و پرورش می‌توانند برنامه‌ های مشترکی داشته باشند تا امر تعلیم و تربیت به نحو شایسته‌ای به پیش برود و بخش تخصصی در این زمینه راه‌اندازی شود.



وی خاطرنشان کرد: حوزه علمیه در تربیت نیروی انسانی توانمند مورد نیاز آموزش و پرورش می‌تواند ایفای نقش کند زیرا با تربیت نیروی انسانی کارآمدحلقه ارتباط این دو نهاد محکم‌تر می‌شود.



معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به راه ‌اندازی مدارس پیش حوزوی، خاطرنشان کرد: روحانیون بالاترین شایستگی اداره این مدارس را دارند و باید آنان با در اختیار داشتن مدارس، نقش و تاثیرگذاری خود را گسترش دهند.



محمدیان اظهار داشت: روحانیت باید در نهادهایی مانند آموزش و پرورش و دانشگاه حضور داشته باشد.



وی اضافه کرد: در حال حاضر با مساعدت حوزه در 30 هزار مدرسه سراسر کشور، توسط روحانیون نماز جماعت برگزار می‌شود.



معاون پژوهشی آموزش و پرورش با تاکید بر اجرایی شدن تفاهمنامه‌های آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه گفت: حوزه پشتوانه خوبی برای ترویج معارف دینی و تربیت اسلامی در آموزش و پرورش است.