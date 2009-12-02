ناحیه صنعتی بدره استان ایلام پس از سه سال راه اندازی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی عزتی عصر چهارشنبه در جمع مردم بدره اظهار داشت: ایجاد ناحیه صنعتی در بخش بدره جزو مصوبه های هیئت دولت در استان ایلام بوده که تاکنون به بهره برداری نرسیده است.

وی بیان داشت: نقش شهرکهای صنعتی در اشتغالزایی و شکوفایی موثر است و اجرایی شدن مصوبه دولت مبنی بر احداث ناحیه صنعتی بدره می تواند نقشی اساسی در این بخش ایفا کند.

این نماینده با اشاره به اینکه با توجه به استعدادهای موجود در مناطق مختلف استان، توسعه همه جانبه ایلام منوط به توسعه صنعتی است و شهرکها و ناحیه های صنعتی در این بین جایگاه ویژه ای دارند، خاطرنشان کرد: در بخش بدره طرحهای اشتغالزایی جز سد سیمهر وجود ندارد که این سد نیز در شرف اتمام است.

وی یادآور شد: ایجاد طرح سیمان بدره نیز از مصوبات هئیت دولت در استان ایلام تاکنون اجرایی نشده است و بدون پیشرفت فیزیکی مانده است.

عزتی خواستار اجرایی شدن مصوبات بخش بدره استان ایلام از مسئولان کشوری شد و افزود: این طرحها با وجود سه سال هنوز هیچگونه پیشرفتی ندارند.

کارخانه سیمان بخش بدره در حال حاضر سرمایه گذار ندارد.