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۱۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۲

300 تن عسل در ایلام تولید شد

300 تن عسل در ایلام تولید شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی ایلام از تولید 300 تن عسل طی سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، یونس احمدی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به آمار گرفته شده در سطح استان کل کلنی های زنبور عسل 42 هزار کلنی برآورد شده است و تعداد افراد شاغل در این حرفه هزار و 100نفر هستند.

وی بیان داشت: 300 تن عسل طی سال جاری در استان ایلام تولید شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه عسل تولید شده با توجه به مناطق بکر طبیعی استان یکی از بهترین عسلهای کشور است، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از سوی معاونت دام و طیور مرکز استان هر ساله در نیمه دوم مهرماه برنامه آمارگیری از زنبورستانهای کشور اجرا می شود.

احمدی عنوان کرد: بیشتر عسل تولید شده در استان ایلام در داخل خود استان مصرف می شود.

این مسئول یادآور شد: 12 هزار تن فرآورده های دامی طی آبان ماه سال جاری در استان ایلام تولید شده است.

کد مطلب 994183

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