همایش مداحان و شعرای آئینی در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام هاشم بهشتی عصر چهارشنبه در جلسه کانون مداحان و شعرای مذهبی استان اظهار داشت: همایش مداحان و شعرای آئینی 19 آذرماه در مسجد ججین اردبیل برگزار خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری کنگره شعر عاشورایی و نمایشگاه مناسبتهای مذهبی در استان اضافه کرد: این همایشها با هدف پالایش عزاداریهای حسینی از برخی ناخالصیها و تاکید بر اهمیت مراسم عزاداری اصیل و رعایت آداب و رسوم برگزار می شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان علت ماندگاری قیام کربلا و نهضت عظیم عاشورا را در هویت اصیل آن دانست و افزود: هدف و مقصد قیام امام حسین (ع) امانتی است که باید به طور دقیق به نسلهای جوان تبیین شود.

وی با انتقاد از برخی شیوه‌ها و روشهای نامناسب عزاداری و خرافات در آئینها و مراسمات عزاداری ماه محرم تصریح کرد: یکی از آسیبهای عزاداری ماه محرم تشیع نمادین تابوتها توسط زنان و برپایی حجله‌گاه عروسی حضرت قاسم (ع) است.

بهشتی با بیان اینکه این چنین حرکتها دیدگاه دیگران را نسبت به شهر و فرهنگ اردبیل دچار خدشه می‌سازد، اظهار امیدواری کرد که مردم با هوشیاری در مقابله با این آسیبها اخلاص و طهارت محرم را رعایت کنند.

وی حفظ شأن عزاداری ماه محرم را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: اردبیل به عنوان پیش ‌قراول عزاداری در جهان دارای ویژگی ها و برجستگی هایی است که انتظار داریم امسال نیز با همفکری ریش سفیدان محلات شش‌ گانه شاهد عزاداریهای منسجم و مثبت باشیم.

این مسئول با بیان اینکه پیام و اصالت عاشورا در آرمان دینی آن است و روز به روز بر شور و شعور مومنان و شیعیان در برپایی عزای امام حسین (ع) افزوده می ‌شود، اظهار داشت: دشمن با حربه‌های مختلف در فکر مخدوش کردن اذهان جوانان از هدف اصلی قیام امام حسین (ع) بوده، اما هیچ وقت به این هدف شوم خود نخواهد رسید.