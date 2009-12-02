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۱۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۲۱

همایش مداحان و شعرای آئینی در اردبیل برگزار می شود

همایش مداحان و شعرای آئینی در اردبیل برگزار می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل از برگزاری همایش مداحان و شعرای آئینی در آستانه فرا رسیدن ماه محرم در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام هاشم بهشتی عصر چهارشنبه در جلسه کانون مداحان و شعرای مذهبی استان اظهار داشت: همایش مداحان و شعرای آئینی 19 آذرماه در مسجد ججین اردبیل برگزار خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری کنگره شعر عاشورایی و نمایشگاه مناسبتهای مذهبی در استان اضافه کرد: این همایشها با هدف پالایش عزاداریهای حسینی از برخی ناخالصیها و تاکید بر اهمیت مراسم عزاداری اصیل و رعایت آداب و رسوم برگزار می شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان علت ماندگاری قیام کربلا و نهضت عظیم عاشورا را در هویت اصیل آن دانست و افزود: هدف و مقصد قیام امام حسین (ع) امانتی است که باید به طور دقیق به نسلهای جوان تبیین شود.

وی با انتقاد از برخی شیوه‌ها و روشهای نامناسب عزاداری و خرافات در آئینها و مراسمات عزاداری ماه محرم تصریح کرد: یکی از آسیبهای عزاداری ماه محرم تشیع نمادین تابوتها توسط زنان و برپایی حجله‌گاه عروسی حضرت قاسم (ع) است.

بهشتی با بیان اینکه این چنین حرکتها دیدگاه دیگران را نسبت به شهر و فرهنگ اردبیل دچار خدشه می‌سازد، اظهار امیدواری کرد که مردم با هوشیاری در مقابله با این آسیبها اخلاص و طهارت محرم را رعایت کنند.

وی حفظ شأن عزاداری ماه محرم را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: اردبیل به عنوان پیش ‌قراول عزاداری در جهان دارای ویژگی ها و برجستگی هایی است که انتظار داریم امسال نیز با همفکری ریش سفیدان محلات شش‌ گانه شاهد عزاداریهای منسجم و مثبت باشیم.

این مسئول با بیان اینکه پیام و اصالت عاشورا در آرمان دینی آن است و روز به روز بر شور و شعور مومنان و شیعیان در برپایی عزای امام حسین (ع) افزوده می ‌شود، اظهار داشت: دشمن با حربه‌های مختلف در فکر مخدوش کردن اذهان جوانان از هدف اصلی قیام امام حسین (ع) بوده، اما هیچ وقت به این هدف شوم خود نخواهد رسید.

کد مطلب 994200

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