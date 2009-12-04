جانباز 70 درصد مازنی مشاور استاندار در امور جانبازان و معلولان شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدعلی اکبر طاهایی در دیداری با جانباز قطع نخاعی سیدحمزه علمدار در منزل وی او را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.

استاندار نگاه ارزشی جانبازان را برای بهبود امور و تحقق آرمانهای بلند انقلاب بسیار ضروری دانست و به مسئولان تاکید کرد: ارتباط مستمری با جانبازان و ایثارگران داشته باشند و از دیدگاه هایشان بهره مند شوند و برای رفع مشکلاتشان نهایت تلاش را به کار گیرند.

سید حمزه علمدار نیز در این دیدار به بیان مشکلات جانبازان و معلولین در تردد شهری و حضور در ساختمانهای اداری و مسکونی اشاره کرد.

این جانباز گفت: مناسب نبودن پیاده روها، ادارات، مجتمع های مسکونی و حمل و نقل داخل شهری یکی از معضلات پیش روی جانبازان و معلولان برای تردد است.



نگاه کارشناسی و استدلال های خوب و طرح عمیق و دقیق مشکلات از زبان این جانباز ۷۰ درصد جنگ تحمیلی باعث شد استاندار وی را به سمت مشاور خود در امور جانبازان و معلولان منصوب کند.

طاهایی برای حل معضل تردد در اماکن عمومی و مسکونی به شهرداران دستور داد تا مشاورانی در امور جانبازان و معلولان انتخاب کنند که بر پروژه های عمرانی و ساخت و سازها نظارت داشته باشند و پیش بینی های لازم توسط آنها برای سهولت در امر تردد جانبازان و معلولان اندیشیده شود.

همچنین مقرر شد ابلاغیه ای توسط مدیر کل سیاسی و انتظامی تنظیم و به امضای استاندار برسد تا نهادهای دولتی و نیمه دولتی موظف شوند تصمیمات جامعی در خصوص تسهیل حضور جانبازان و معلولان در ادارات اتخاذ و اجرایی کنند.