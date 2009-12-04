اشتباهات داوری پیروزی را از ما گرفت/ مهار کریمی آسان نبود

علی اصغر مدیرروستا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: داور در نیمه نخست عملکرد خوبی داشت اما در نیمه دوم اشتباهاتی را مرتکب شد که در از دست رفتن پیروزی تیم ما و رسیدن استیل آذین به نتیجه مساوی تاثیرگذار بود.

وی در مورد حرکت میرقربانی که منجر به اخراجش شد، اظهار داشت: درست است این بازیکن تکل بدی زد اما وی تنها توپ را دفع کرد و برخوردی با بازیکن حریف نداشت که در سختگیرانه ترین تصمیم، مستحق کارت زرد بود. متاسفانه داور برای او اشد مجازات را در نظر گرفت و حرکتش حتی با تعجب نماینده فدراسیون و ناظر داوری مسابقه روبرو شد.

سرمربی تیم پاس همدان خاطر نشان کرد: در دقایق پایانی مسابقه هم خطای صورت گرفته روی قباخلو درون محوطه جریمه استیل آذین رخ داد اما داور خطای پشت محوطه اعلام کرد که قطعا آن پنالتی می توانست شرایط ما را در این دیدار تغییر دهد.

مدیرروستا در مورد اینکه "چرا تیم پاس در 2 دیدار اخیر در ثانیه‌های پایانی پیروزی را با تساوی عوض کرده است؟"، افزود: متاسفانه از یکسو بدشانسی و از سوی دیگر بی تجربگی و جوانی بازیکنان خط دفاع ما باعث شده، در دقایق پایانی این دو دیدار با از دست دادن تمرکز، زمینه گلزنی حریفان را فراهم کنند، موضوعی که 4 امتیاز حساس و خارج از خانه را از ما گرفته است.

وی کریمی را محور اصلی تیم استیل آذین خواند و گفت: علی کریمی با تکنیک بالایش باعث می شود تیم‌های حریف به سادگی نتوانند وی را مهار کنند. البته بازیکنان پاس حدود 50-60 درصد کریمی را کنترل کردند اما وی بهترین بازیکن آسیا بوده و هست و از کمترین فرصت برای تغییر نتیجه به سود تیمش استفاده می کند.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با بیان اینکه تیمش با یک پیروزی از وضعیت فعلی خارج شده و بزودی در جمع 8 تیم بالای جدول قرار خواهد گرفت، در پایان گفت: فدراسیون فوتبال به ناحق یک امتیاز از تیم ما کسر کرده و مسئولان باشگاه در صدد آن هستند که این یک امتیاز بازگردانده شود.

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و پاس همدان در چارچوب هفته هجدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که عصر روز گذشته (پنجشنبه) در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد، با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.