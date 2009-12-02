سفیر آذربایجان در تهران با متکی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار نزدیکی رابطه میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را موجب سنگین تر شدن وظایف سفرای دو کشور دانست و اظهار داشت: خوشبختانه اراده مسئولین دو کشور بر حسن روابط و توسعه همکاریهای دو جانبه بود و طی سالهای گذشته دستاوردهای خوبی در این زمینه حاصل شده است.

متکی با اشاره به وجود اشتراکات دینی، تاریخی، فرهنگی، تمدنی و منطقه ای میان دو کشور روابط دوجانبه را دارای ویژگیهای منحصر به فردی توصیف کرد و افزود: علی رغم ابراز حسادت برخی عوامل خارجی مسئولین دو کشور اجازه وارد ساختن خدشه به روابط را نداده اند و تلاشهای وزارت خارجه های دو کشور در این زمینه موثر واقع شده است.

حسن اف نیز از مساعدتهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جهت تسهیل همکاریهای دو جانبه تشکر کرده و اظهار داشت: طی سالهای گذشته پروژه های مهمی میان دو کشور به اجرا درآمده و همچنان ظرفیتهای زیادی برای توسعه همکاریها وجود دارد.

وی لزوم هوشیاری دو کشور برای مقابله با حسادتهای عوامل بیگانه را مورد تاکید قرار داد.