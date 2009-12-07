2100 پرونده مرخصی مددجویان در ندامتگاه قزلحصار بررسی شد

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به اینکه مهمترین هدف دستگاه قضایی در ندامتگاه ها، اصلاح مجرمین است، اظهار داشت: حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری یکی از مهمترین برنامه های سیستم قضایی است که در این راستا شورای طبقه بندی ندامتگاه قزلحصار برای رفاه حال و استفاده از فرصتهایی که در حین تحمل حبس برای مددجویان فراهم می شود، با برگزاری جلسات و اعطای تسهیلات قضایی به مددجویان خدمات شایسته ای ارائه کرده است.

وی افزود: شورای طبقه بندی این مرکز با هدف اصلاح و تربیت و کاهش آسیب رفتارهای پرخطر بزهکاران از ابتدای سال جاری تاکنون ضمن برگزاری جلسات مختلف اقدامات شایسته ای را به منظور بازپذیری اجتماعی مددجویان انجام داده تا پس از اتمام محکومیت با ارتقا سلامت روحی و روانی بازگشتی سعادتمندانه به جامعه داشته باشند.

این مسئول مهمترین هدف سیستم قضایی ندامتگاه ها و زندانها را اصلاح مجرمین بزهکار عنوان و خاطرنشان کرد: بکارگیری روشهای اصلاحی مناسب برای تغییر وضعیت بزهکاران از نظر فردی و اجتماعی دارای اهمیت خاصی بوده که این ندامتگاه با استفاده از روشهای اصلاحی مانند اشتغال بکار، اعطای رای کار و بررسی مرخصی همچنین پیگیری مجدانه در خصوص حضور مسئولان قضایی در زندان که اثرات زیادی در بازسازی و تغییر شخصیت بزهکاران دارد، گام مهمی برداشته است.

حسینی بیان داشت: از این رو واحد شورای طبقه بندی ندامتگاه قزلحصار با توجه به درخواست مددجویان متقاضی به کار و مرخصی از ابتدای سال جاری تاکنون در سه بخش موافقت با اشتغال مددجویان در کارخانجات هزار و 546 مورد، اعطای رای کار هزار و 896 مورد و تعداد دو هزار و 133 مورد پرونده مرخصی را تحت بررسی قرار داده است.