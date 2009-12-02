مخالفت گروههای ضدجنگ آمریکا با راهبرد جدید اوباما در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، گروههای مختلف کارگری و مخالف جنگ در شهر لس آنجلس آمریکا، تظاهراتی علیه راهبرد جدید "باراک اوباما" در افغانستان برگزار کردند.

این گروهها همزمان با اعلام این راهبرد از سوی رئیس جمهوری آمریکا به سمت ساختمان فدرال در مرکز لس آنجلس حرکت کرده و با سر دادن شعارهایی از دولت خواستند به جای جنگ افروزی به ایجاد شغل بپردازد.

در همین رابطه "جان پارکر" مسئول هماهنگی یکی از گروههای ضد جنگ خاطرنشان کرد دولت آمریکا با اعزام 30 هزار نیروی دیگر به افغانستان اقدام به صرف سالانه 40 میلیارد دلار در این جنگ می کند، در حالی که این مبلغ باید صرف ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای آمریکاییها شود.

به گفته این فعال آمریکایی جنگ افغانستان تا کنون 600 میلیارد دلار برای واشنگتن هزینه برداشته و این در حالی است که بزرگترین معضل اقتصادی این کشور در حال حاضر بیکاری است.

خاطرنشان می شود که "مایکل مور" کارگردان مشهور آمریکایی نیز در پی اعلام راهبرد جدید واشنگتن در افغانستان که به افزایش 30 هزار نظامی در این کشور اشاره دارد، باراک اوباما را رئیس جمهوری جنگ توصیف کرد. "باراک اوباما" شب گذشته در دانشگاه وست پوینت راهبرد جدید در افغانستان را اعلام کرد.