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۱۱ آذر ۱۳۸۸، ۲۰:۵۰

مساجد باید محل اجتماع همه تفکرات و سلایق باشد

مساجد باید محل اجتماع همه تفکرات و سلایق باشد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازرسی ستاد عالی نظارت بر کانونهای مساجد کشور گفت: مساجد باید محل اجتماع همه تفکرات و سلایق باشد تا همه مردم بتوانند از این فضای معنوی استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت‌ الاسلام سیدعلی آقاحسینی خراسانی بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌ های گروهی استان یزد اظهار داشت: مسجد شعبه‌ ای از بهشت است و باید محل اجتماع همه تفکرات و سلایق باشد و اینکه گروه خاصی بخواهد مسجد را به انحصار خود درآورند، کار شایسته‌ ای نیست.

وی با اشاره به توجه ویژه دولت نهم و دهم به مساجد و فعالیتهای مسجد محور اظهار داشت: کانونهای فرهنگی هنری مساجد باید با فعالیت برنامه‌ محور بتوانند جریان سازی کنند.

وی با اشاره به جنگ نرم دشمنان عنوان کرد: مدیریت فرهنگی مساجد با دارا بودن امام جماعت جهان ‌نگر می‌ تواند نقش مهمی در مقابله با توطئه‌ های دشمنان ایفا کند.

این مسئول یادآور شد: دبیرخانه کانون ‌های فرهنگی هنری مساجد استان یزد در یک سال گذشته فعالیت شایسته‌ ای داشته است و تعداد کانون‌ های فرهنگی هنری این استان از 70 کانون به 170 کانون ارتقا یافته است که از این تعداد هفت کانون فرهنگی و هنری جزو کانون ‌های تخصصی هستند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این نشست خبری با اشاره به تعامل بسیار خوب و متعهدانه اداره ارشاد با خبرنگاران اظهار داشت: مطبوعات استان باید مانند مساجد تاثیرگذار و جریان ساز باشند و فرهنگ، هنر و ادب استان دارالعباده یزد را به جهانیان ارائه دهند.

محمود عالیشوندی از علی حکیمیان، مشاور مدیرکل و مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد استان یزد خواست تا با برگزاری کنگره‌ های فرهنگی و هنری در شناسایی نخبگان و دانشمندان یزدی نظیر آیت ‌الله حائری یزد و سیدمحمد کاظم طباطبایی، اقدام کنند.

در این دیدار علی حکیمیان مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد استان یزد نیز به ارائه گزارش عملکرد و تشریح برنامه‌های سفر مدیرکل بازرسی ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون‌ های فرهنگی هنری مساجد کشور و هیئت همراه به استان یزد پرداخت.

کد مطلب 994233

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