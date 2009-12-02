مساجد باید محل اجتماع همه تفکرات و سلایق باشد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت الاسلام سیدعلی آقاحسینی خراسانی بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان یزد اظهار داشت: مسجد شعبه ای از بهشت است و باید محل اجتماع همه تفکرات و سلایق باشد و اینکه گروه خاصی بخواهد مسجد را به انحصار خود درآورند، کار شایسته ای نیست.
وی با اشاره به توجه ویژه دولت نهم و دهم به مساجد و فعالیتهای مسجد محور اظهار داشت: کانونهای فرهنگی هنری مساجد باید با فعالیت برنامه محور بتوانند جریان سازی کنند.
وی با اشاره به جنگ نرم دشمنان عنوان کرد: مدیریت فرهنگی مساجد با دارا بودن امام جماعت جهان نگر می تواند نقش مهمی در مقابله با توطئه های دشمنان ایفا کند.
این مسئول یادآور شد: دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد در یک سال گذشته فعالیت شایسته ای داشته است و تعداد کانون های فرهنگی هنری این استان از 70 کانون به 170 کانون ارتقا یافته است که از این تعداد هفت کانون فرهنگی و هنری جزو کانون های تخصصی هستند.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این نشست خبری با اشاره به تعامل بسیار خوب و متعهدانه اداره ارشاد با خبرنگاران اظهار داشت: مطبوعات استان باید مانند مساجد تاثیرگذار و جریان ساز باشند و فرهنگ، هنر و ادب استان دارالعباده یزد را به جهانیان ارائه دهند.
محمود عالیشوندی از علی حکیمیان، مشاور مدیرکل و مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان یزد خواست تا با برگزاری کنگره های فرهنگی و هنری در شناسایی نخبگان و دانشمندان یزدی نظیر آیت الله حائری یزد و سیدمحمد کاظم طباطبایی، اقدام کنند.
در این دیدار علی حکیمیان مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان یزد نیز به ارائه گزارش عملکرد و تشریح برنامههای سفر مدیرکل بازرسی ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور و هیئت همراه به استان یزد پرداخت.
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