يكي از دانشگاههاي آلمان اقدام به برگزاري كلاسهايي درباره اسلام كرد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبر گزاري " مهر" ، اين كلاس هاي 12 روزه، 25 مسلمان را از كشورهاي تركيه، هندوستان، پاكستان، سودان، آفريقاي جنوبي، ايران و مالزي و 15 دانش آموز آلماني از دانشگاه هاي مختلف را گرد هم آورده است. اين برنامه تابستاني از طرف انجمن تبادل خدمات آكادميك آلمان (DAAD) به منظور ارتقاء تساهل و پذيرش ديگران برگزار شده است.



تمركزاين برنامه ها در ابتدا بربرخوردهاي فرهنگي بين مسلمانان و غربي ها و سپس بر جوامع مسلمان در كشور متبوع هر كدام از مسلمانان است. شركت كننده ها به دو گروه تقسيم شده و هر دو شركت كننده درباره يك موضوع بحث مي كنند.



"آلبريت فوس" استاد تدريس مطالعات اسلامي در ارفورت گفت : اين برنامه فرصتي مناسب را براي دانشجويان آلماني فراهم مي كند كه به همتايان مسلمان خود نزديك تر شوند. دانشجويا ن آلماني گفتند، آنها تصميم گرفته اند به اين برنامه ملحق شوند تا مطالب بيشتري درباره اسلام بياموزند و ماهيت واقعي آن را بررسي كنند.



"سباستين هارندش" يك از دانشجويان آلماني گفت : علت علاقه من براي حضور در اين كلاس ها تبعات يازدهم سپتامبر بود كه باعث خراب كردن چهره اسلام در دنيا شده. اين امر مرا ترغيب كرد تا براي افزايش اطلاعات خود در اين كلاس ها شركت كنم. فكر مي كنم اين برنامه ها فرصت خوبي را براي شناختن يكديگر فراهم مي كند.



"ايمكه وسترنمن" از ديگر دانش آموزان مطالعات اسلامي افزود : ما مي توانيم ثابت كنيم مردم بدون توجه به قرابت مذهبي با يكديگر روبه رو شوند. واژه شيعه كه حتي برخي از غربي ها بنا بر اطلاعات نادرست از آن وحشت دارند بايد توضيح داده شود و ما بايد باورهاي نادرست را درباره اسلام از بين ببريم.



دانشگاه ارفورت 4000 دانشجو دارد كه از سراسر آلمان در آن تحصيل مي كنند. پس از بسته شده اين دانشگاه در قرن نوزدهم در سال 1994 براي بار دوم به كار خود ادامه داد. در آلمان 4/3 ميليون مسلمان وجود دارد و از اين تعداد تنها 220 هزار نفر در برلين زندگي مي كنند. دو سوم از اين تعداد ترك هستند.



هرست كوهلر، رئيس جمهور تازه آلمان ساعات اندكي پس از انتخاب شدن خود اهميت گفت و گو با اسلام و مسلمانان را مورد تاكيد قرار داد و گفت نگذاريم آنها احساس كنند "عليه شان جنگي آغاز شده است". رئيس جمهور سابق آلمان هم گفته بود كه با توجه به جمعيت 4/3 مسلمانان " نبايد با آنها به مثابه شهروندان درجه دوم رفتار كرد.