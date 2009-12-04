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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۰

در گلستان؛

50 برنامه فرهنگی در عید غدیر برگزار می شود

50 برنامه فرهنگی در عید غدیر برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر بیناد بین المللی غدیر گلستان با تبریک فرارسیدن عید غیرخم برنامه های این مناسبت را در استان تشریح کرد و گفت: بیش از 50 برنامه فرهنگی برای این عید سعید غدیر در استان گلستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سیدمحسن طاهری در این زمینه به خبرنگاران در گرگان افزود: برگزاری دو همایش با عنوان ولایت در روزهای شنبه و دوشنبه از جمله برنامه هاست.

وی اظهار داشت: تبیین ابعاد مختلف عید غدیر با حضور کارشناسان در برنامه های مختلف صدا و سیما از دیگر برنامه های این بنیاد در استان است.

وی خاطرنشان کرد: بسته بندی 25 هزار شکلات برای پخش در سطح مردم، چاپ پوستر و برچسب، چاپ بروشورهایی حاوی مطالب مختصری درباره شخصیت حضرت علی ( ع) و بحث ولایت و غدیر از دیگر برنامه های این بنیاد برای روز عید است.

حجت الاسلام طاهری بیان داشت: همچنین برای عصر شنبه همایش استانی با عنوان ندای ولایت با حضور مسئولان عالی رتبه استان برگزار می شود.

دبیر بنیاد بین المللی غدیر گلستان بر لزوم انتقال فرهنگ و مفاهیم غدیر به نسلهای مختلف جامعه از جمله جوانان تاکید کرد.

کد مطلب 994279

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