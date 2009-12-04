50 برنامه فرهنگی در عید غدیر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سیدمحسن طاهری در این زمینه به خبرنگاران در گرگان افزود: برگزاری دو همایش با عنوان ولایت در روزهای شنبه و دوشنبه از جمله برنامه هاست.

وی اظهار داشت: تبیین ابعاد مختلف عید غدیر با حضور کارشناسان در برنامه های مختلف صدا و سیما از دیگر برنامه های این بنیاد در استان است.

وی خاطرنشان کرد: بسته بندی 25 هزار شکلات برای پخش در سطح مردم، چاپ پوستر و برچسب، چاپ بروشورهایی حاوی مطالب مختصری درباره شخصیت حضرت علی ( ع) و بحث ولایت و غدیر از دیگر برنامه های این بنیاد برای روز عید است.

حجت الاسلام طاهری بیان داشت: همچنین برای عصر شنبه همایش استانی با عنوان ندای ولایت با حضور مسئولان عالی رتبه استان برگزار می شود.

دبیر بنیاد بین المللی غدیر گلستان بر لزوم انتقال فرهنگ و مفاهیم غدیر به نسلهای مختلف جامعه از جمله جوانان تاکید کرد.