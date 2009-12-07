طرح تفصیلی کرج با مصوبات شوراها مغایرت اساسی دارد

داوود وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج در خصوص ابلاغ طرح جامع تفصیلی کرج به شهرداری از سوی استانداری گفت:بر مبنای طرح ابلاغ شده نقاطی از شهر که سالها با تراکم 170 درصدی شاهد ساخت و سازهای مردمی بوده اند و شورای شهر نیز 25 درصد فروش تراکم مازاد را برای آنان تصویب کرده است امروز حق ساخت بیش از دو طبقه را ندارند که اصلا منطقی نیست و راه را بر تخلف شهروندان هموار می کند.

سخنگوی شورای شهر کرج عنوان کرد: مراتب را به کمیسیون ماده پنج اعلام کرده ایم و آنها قول داده اند مغایرت های موجود در شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و اصلاح شود.

عضو شورای شهر کرج همچنین بیان غیرمنصفانه برخی نقدها، فضای نقادی را بر هم می زند و در چنین شرایطی، تمیز حق از باطل سخت است.

وی اضافه کرد: اینکه در موقعیتهای حساسی چون انتخابات، یکباره حجم انتقادات افزایش یابد و گاهی اصل واقع نگری و انصاف هم زیر پا گذاشته شود، قابل پذیرش نیست و مردم را هم راضی نمی کند.

وحیدی گفت: نظارت، تذکر و انتقاد ابزارهای قانونی نمایندگان مردم برای انجام رسالت ذاتی خویش هستند اما این که کی، کجا و چگونه از آنها استفاده شود بسیار حائز اهمیت است و باید مد نظر قرار گیرد.

تعدیل 25 تا 30 درصدی نیروی انسانی در شهرداری کرج

وحیدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کاهش 25 تا 30 درصدی نیروی انسانی در شهرداری کرج گفت: تعدیل نیرو در کاهش هزینه ها و اصلاح ساختار اداری تاثیرگذار است و مجموعه را به سمت بازدهی بیشتر سوق می دهد، ضمن آنکه صحت این گزارش شهرداری با انجام نظارت کافی کنترل می شود.

وی افزود: البته برخی مدیران مناطق به علت برخی حساسیت ها، اعتقادی به کاهش نیرو ندارند که با مرور زمان و انجام جمع بندی های لازم به آن رسیدگی می شود.

عضو شورای شهر کرج پیرامون مباحث مطرح شده در خصوص پرداخت هزینه های اضافی به پیمانکاران خدمات شهر شهرداری کرج اظهار داشت: شهرداری معتقد است تفاوت مبالغ فعلی با مبالغ واقعی 10 میلیارد تومانی که برخی اعضای شورای شهر اعلام کرده اند نیست و چیزی در حدود 20 تا 30 درصد است که بنده هم به همین اصل اعتقاد دارم.

مسقف سازی کانال فردیس تا پایان سال89

وحیدی خاطرنشان کرد: باز بودن کانال فردیس در طول چند دهه اخیر علاوه بر مشکلات بهداشتی، امنیت جانی شهروندان را نیز به مخاطره انداخته است که پیرو مذاکرات قبلی با وزیر نیرو و طرح دغدغه های شهروندان، وی معاونت آب این وزارتخانه را مسئول پیگیری آن اعلام کرد.

وی افزود: متاسفانه رفت و آمدهای یکساله شهرداری و شورای شهر کرج به آن واحد اثربخش نبود و از طرفی مردم هم گلایه های خود را داشتند، لذا شورا با تصویب بودجه دو میلیارد تومانی عملیات سر پوشیده کردن کانال را استارت زد که تا پایان به 5.2 میلیارد تومان دیگر هم نیاز داریم.

وی زمان اتمام این پروژه را ماه های پایانی سال 89 اعلام کرد.

در طول چند سال گذشته پنج شهروند در کانال فردیس سقوط کرده و جان خود را از دست داده اند و این موضوع ضرورت مسقف سازی کانال فردیس را یادوری می کند.