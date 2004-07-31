مهندس مهرعليزاده كارت عضويت قهرمان المپيك و پارالمپيك رااهداء مي كند

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مراسم ازسوي مهندس مهرعليزاده بطورسمبليك به12نفرازقهرمانان ملي و8 نفرازپيشكسوتان كارت عضويت صندوق اعتباري حمايت ازقهرمانان وپيشكسوتان اهدا خواهد شد واين يكي ازآرزوهاي ديرينه جامعه ورزش بود كه تحقق يافت وتمامي قهرمانان المپيك وپاراالمپيك ازسال 1948 تاكنون برحسب امتيازازيك تاهفت ميليون ريال مستمري دريافت مي كنند.

براساس اين گزارش سايرقهرمانان المپيك وپاراالمپيك با مراجعه به محل صندوق و تكميل مدارك وپرونده خود كارت عضويت خود را دريافت خواهند كرد. همچنين كارت بيمه درمان، عمروحوادث500 نفرازقهرمانان المپيك، جهاني، پارالمپيك وآسيايي آماده مي باشد كه عزيزان قهرمان پس ازتكميل مدارك خود آنرا دريافت مي نمايند.

برپايه اين گزارش فوق عصرروزدوشنبه هفته جاري درهتل المپيك تهران واقع درضلع غربي ورزشگاه آزادي با حضورمسوولان ورزش كشوروقهرمانان وپيشكسوتان برگزارخواهد شد.