ايران مذاكره با ليبي را متوقف كرده است

دكتر محسن كماليان درگفتگو با خبرنگارسياسي مهر با اشاره به اقدامات اخير "كميته لبناني پيگيري وضعيت امام صدر" و همچنين نامه اخير نخبگان ايراني به خاتمي تاكيدكرد: امروز تنها امل، حزب الله و شيعيان لبنان نيستند كه براي آزادي و حداقل احقاق حق امام صدر در دادگاههاي صالحه دعا مي كنند بلكه تمامي طوايف لبنان كه اراده آنها دراين كميته تجلي يافته است، مردم ايران، حوزه هاي علميه و مراجع تقليد كه خواسته آنها در اين نامه تاريخي منعكس شده است اين حركت حق را تاييد وبراي داوري درست و موفقيت قضات آن دعا مي كنند.





مديرموسسه امام موسي صدر با غيرقابل توجه خواندن تهديدات اخير گروه موسوم به فدايان قذافي اظهارداشت: همانطور كه بيانيه اين گروه مجهول نشان داد تهديد تنها منطق دولت ليبي ومزدوران آن است .

وي بيان داشت: هوشياري دولت، مردم و مقاومت اسلامي لبنان بسيار بيشتر از آن است كه كسي بتواند درآن كشور عليه خانواده صدر اقدام كند و بديهي است كه اين امر در ايران محال است.

كماليان ادامه داد: اگر هم درمسير پيگيري پرونده امام صدر اتفاقي بيافتد اين افتخار خانواده و دوستداران صدر است كه در راه آزاد سازي و احقاق حق امام موسي صدر متحمل خسارت شوند حتي اگر اين خسارت معادل از دست دادن جان آنها باشد.

وي درخصوص نتايج مذاكرات چندساله محمد ابطحي با مقامات ليبيايي پيرامون وضع امام صدر اظهارداشت: همانطور كه كمال خرازي وزيرامورخارجه نيز درمصاحبه مشترك اخير خود با وزيرامورخارجه لبنان خاطرنشان كرده است اين مذاكرات هيچ نتيجه اي دربرنداشته است.



مديرموسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدرادامه داد: به همين دليل تا آنجايي كه موسسه اطلاع دارد مذاكرات مدتي است ازسوي دولت ايراني متوقف شده است.

وي تاكيد كرد: 26 سال است كه همه اقدامات دولت ايران براي حل بحران امام صدر از طرق دوستانه ناكام مانده است و همانطور كه نخبگان نيز درنامه اخيرخود به رييس جمهور يادآورشده اند امروز ديگر وقت آن است كه خاتمي منويات مقام معظم رهبري و راهكارهاي پيشنهادي اين عزيزان را مورد توجه قرار دهد وهرچه سريعتر اقدامات بايسته حقوقي وقضايي و سياسي را عليه دولت ليبي به اجرا بگذارد.



چندي پيش مقام معظم رهبري مدتي پيش در ديدار با خانواده امام صدر بر توسل جمهوري اسلامي ايران به هرگونه اقدام سياسي و قضايي لازم براي حل بحران امام صدر درصورت عدم همكاري دولت ليبي تاكيد كردند.