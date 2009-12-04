فیلمبرداری"نزدیکتر از آشنا" در کاشان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن فیلمبرداری سکانسهای هتل، در خیابان طالقانی، گروه فیلم سینمایی" نزدیکتر از آشنا " به کارگردانی رضا سرکانیان راهی کاشان شدند تا با پیوستن دو بازیگر فرانسوی به فیلم سکانسهای امامزاده را در این شهر جلوی دوربین ببرند.
فیلمبرداری این فیلم که محصول مشترک مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و دو کشور فرانسه و آلمان است از اوایل آبانماه در جنوب تهران آغاز شده و گروه تلاش میکنند فیلم را برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده کنند. موضوع خاص،کشش و تعلیق موجود در فیلم از ویژگیهای این اثر محسوب میشود.
قصه نزدیکتر از آشنا درباره خانوادهای سنتی است که پدر خانواده وصیت میکند در زمان مرگ، او را در امامزادهای دفن کنند. در مسیر امامزاده اتفاقاتی میافتد که ... جواد طاهری، مرجان محمدی، حسین فرضیزاده، رابعه معدنی، داریوش اسدزاده و بازیگر خردسال آناهیتا رکنی دراین فیلم بازی میکنند.
عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده رضا سرکانیان، مدیر فیلمبرداری: مهدی جعفری، مدیر تولید: امیر ابراهیمی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: امیرحسین عسکری، طراح گریم: محسن بابایی، طراح صحنه و لباس: بابک کریمی طارمی، مشاور کارگردان: مهناز محترمی، صدابردار: مهدی صالح کرمانی، منشی صحنه: سمیرا برادری، عکاس: علی اسدالهی، مدیر تدارکات: حیدر زرقومی.
نظر شما