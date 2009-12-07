رنگ مدالهای آسیایی کمانداران راضی کننده نبود/ به اهدافمان رسیدیم

کریم صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم تیروکمان ایران با ترکیبی کامل متشکل از زنان و مردان اواخر آبان ماه راهی پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی تیروکمان آسیا در اندونزی شد و توانست با کسب یک مدال طلا توسط یاسمن شیریان در ریکرو انفرادی نوجوانان، یک نشان نقره در تیمی کامپوند مردان و دو مدال برنز در تیمی کامپوند بانوان و کامپوند مردان توسط مجید قیدی نتایج راضی کننده ای را بدست آورد.

وی با بیان اینکه تیم تیروکمان ایران از نظر تعداد مدالها نسبت به دوره گذشته این بازیها ارتقاء خوبی یافته بود افزود: هرچند تعداد مدالهای ما نسبت به دوره گذشته بهتر بود اما از رنگ مدالها و از وضعیت بچه ها راضی نبودیم و امیدواریم در دوره بعدی این مسابقات شاهد ارتقاء رنگ مدالها نیز توسط کمانداران باشیم.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان کشورمان با ابراز رضایت از کسب مدال طلای شیریان در این مسابقه خاطرنشان کرد: این کماندار16 ساله ضمن کسب مدال طلای این بازیها موفق شد اولین سهمیه المپیک بازیهای نوجوانان سنگاپور را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.

وی با بیان اینکه تیروکمان به تمام اهداف از پیش تعیین شده اش در مسابقات قهرمانی آسیا و اجلاس کنفدراسیون آسیا در اندونزی دست یافت گفت: یکی از اهداف ما در اجلاس کنفدراسیون تیروکمان آسیا کسب کرسی نایب رئیسی بود که موفق شدیم به این مهم دست. در کنار آن چهار کرسی دیگر برای اولین بار توسط ایرانی ها بدست آمد که این مسئله نیز به ارتقاء ما در این قاره کمک بسزایی خواهد کرد.

در انتخابات کنفدراسیون آسیا که هر چهار سال یکبار برگزار می شود ایران در پنج بخش صاحب عنوان آسیایی شد که مهمترین آن نایب رئیسی کریم صفایی بود. سمیه راد و حسین نصیرنژاد، مهدی صفایی و دکتر شارکی دیگر نامزدهای ایرانی بودند که عنوانهای مختلفی در کمیته های آسیا بدست آوردند.

رقابتهای قهرمانی تیروکمان آسیا آبان ماه سال جاری به میزبانی کشور اندونزی در شهر بالی برگزار شد.