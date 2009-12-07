کوله پشتی جایزه تیراندازان ایران در مسابقات جایزه بزرگ چک

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی تیراندازی چک در حالی اواخر هفته گذشته به پایان رسید که نمایندگان دختر و پسر کشورمان در بخش اهداف ثابت موفق به کسب 12 مدال طلا، نقره و برنز در رده های سنی جوانان و بزرگسالان شدند.

این دیدارها پیش از این به عنوان گرند پری در تقویم جهانی قرار گرفته بود. معمولا رقابتهای گرند پری یا جایزه بزرگ ها به دوشکل در جهان برگزار می شوند یا حامیان مالی تنها از برگزاری مسابقات حمایت می کنند یا اینکه جوایز مسابقات را به صورت نقدی متقبل می شوند و هرگز پرداخت جایزه به صورت غیرنقدی مرسوم نبوده است اما در مسابقات بین المللی تیراندازی چک شاهد پرداخت غیرنقدی جوایز به تیراندازان بوده ایم.

در این دیدارها به نفرات اول تا سوم یک عدد کوله پشتی از سوی حامی مالی مسابقات اهداء شد. البته نفر اول به غیر از دریافت این جایزه غیر نقدی یک کاپ را نیز به رسم یادبود دریافت کرده است!

یوسف آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این مطلب گفت: معمولا پرداخت غیر نقدی جایزه در مسابقات جایزه بزرگ مرسوم نبوده است، کشورهای میزبان یا جایزه نمی دهند یا نوع جایزه نقدی است. البته قبل از اینکه راهی این مسابقات شویم به ما اعلام کرده بودند که این مسابقات جایزه بزرگ بدون جایزه خواهد بود و ما از این مسئله آگاهی داشتیم.

وی افزود: هرچند نام این جایزه کوله پشتی است اما این کالا از نظر مادی ارزشی بیش از 80 تا 90 هزار تومان را دارد و در نوع خود با ارزش بوده و حامی مالی مسابقات که احتمالا تولید کننده لوازم ورزشی بوده است.

سرمربی تیم ملی تیراندازی نوجوانان و جوانان ایران خاطر نشان کرد: جوایز این رقابتها برای ما اهمیت نداشت و تنها نگاه ما سطح برگزاری این رقابتها با توجه به حضور تیراندازان برتر اروپایی بود به همین دلیل هم ما تنها تیم آسیایی این مسابقات بودیم.

وی تصریح کرد: تیم ما به سختی و به واسطه کمک "لازلو" سرمربی تیم تفنگ ایران موفق به دریافت دعوت نامه و ویزای چک شده و راهی این دیدارها شد و تنها هدفمان رقابت تیراندازان با ورزشکارانی بالاتر از سطح خود بود تا بتوانیم ارزیابی خوبی را از شرایط آنها پیش از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا سلاحهای بادی در قطر بدست آوریم.