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۱۸ تیر ۱۳۸۲، ۱۷:۰۱

توسط نظاميان امريكايي صورت گرفت :

بازداشت وزير كشور رژيم سابق عراق

بازداشت وزير كشور رژيم سابق عراق

فرماندهي مركزي نظاميان آمريكايي در عراق امروز از بازداشت محمود دياب وزير كشور رژيم سابق عراق و يك عضو سابق حزب بعث خبر داد.


به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويتر نام اين دو تن  درفهرست 55 نفره تحت پيگرد نظاميان آمريكايي قرار داشت.
 در بيانيه فرماندهي مركزي نظاميان آمريكايي آمده است كه محمود دياب وزير كشور رژيم سابق عراق كه در رديف 29 فهرست 55 نفره افراد تحت پيگرد آمريكا بود عصر سه شنبه بازداشت شد.
همچنين در عمليات جداگانه ديگري مزبان خضر هادي عضو حزب بعث و عضو شوراي فرماندهي انقلاب عراق كه در رديف 23 اين فهرست قرار داشت ، خود را به نظاميان آمريكايي تسليم كرد.
 جزييات بيشتري از بازداشت اين دو مقام ارشد رژيم سابق عراق منتشر نشده است .
 به گفته فرماندهي مركزي آمريكا در عراق ، تاكنون  شمار مسئولان بازداشت شده رژيم سابق صدام به 34 تن رسيده است .
گفتني است آمريكا اعلام كرده است به هركس كه اطلاعات موثقي از محل اختفاي صدام رييس جمهوري سابق عراق و پسرانش عدي و قصي در اختيار نظاميان آمريكايي قرار دهد ، مبلغ 25 ميليون دلار جايزه دريافت خواهد كرد.

کد مطلب 9944

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