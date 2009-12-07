استان تهران به 15 مدرسه استثنایی نیاز دارد

زهرا قره خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر هفت هزار و 200 دانش آموز با انواع معلولیتهای ناشنوایی، نابینایی، کم توان ذهنی و جسمی در مقاطع مختلف تحصیلی در 58 مدرسه مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: در حال حاضر سه نمایشگاه استانی دستاوردهای دانش آموزان معلول در شهرستانهای شهریار، شهرری و کرج برپا شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر به 15 مرکز استثنایی در سطح شهرستانهای استان تهران نیازمند هستیم.

قره خانی بیان داشت: در این راستا سه پروژه احداث مراکز آموزشی استثنایی در رودهن، شهرقدس و دماوند در دست احداث است.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی شهرستانهای استان تهران عنوان کرد: با ارتقا برنامه ها در سطح کمی و کیفی آموزشی سال گذشته 42 دانش آموز در سطح شهرستانها در مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها قبول شدند.