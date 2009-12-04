مردم استان مرکزی 9 درصد در مصرف برق صرفه جویی کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سید محسن معنوی در جمع خبرنگاران در اراک با بیان اینکه پیک بار در تابستان امسال 32 مگاوات کاهش داشته است، اظهار داشت: به منظور تحقق اهداف بلند مدت وزارت نیرو در زمینه کاهش تلفات انرژی، شرکت توزیع برق مرکزی در یک اقدام هماهنگ و با بهره‌ گیری از همه امکانات اقدام به شناسایی و جمع ‌آوری برقهای غیر مجاز کرده است.

وی تصریح کرد: در هشت ماهه گذشته نزدیک به سه هزار و 962 فقره انشعاب برق غیرمجاز در شهرستان‌ های مختلف استان شناسایی و 938 فقره از آن ها تبدیل به انشعاب برق مجاز شده که این اقدام علاوه بر سالم سازی سیستم خدمات مشترکان زمینه ‌ساز کاهش چشمگیر تلفات شبکه برق شده است.

معنوی با اشاره به اجرایی شدن طرح تعویض کنتورها در شهرستان‌ های استان گفت: با توجه به فرهنگ غلط دست‌ کاری لوازم اندازه ‌گیری از سوی تعدادی از مشترکان در اقدامی ضربتی هشت هزار و 734 کنتور آنالوگ به کنتور دیجیتالی سه زمانه به کنتورهای با دقت مطلوب تبدیل شد.

وی یادآور شد: کاهش پنج درصدی مصرف برق در ساعات پیک بار در تابستان سال جاری، کاهش تلفات انرژی برق در مناطقی که لوازم اندازه ‌گیری آنان تعویض شده است، عدم امکان دست ‌کاری کنتورهای جدید، امکان قرائت کنتور به صورت مکانیزه و کاهش هزینه ‌های مربوطه از جمله مزایای محقق شده پس از اجرای طرح تعویض کنتور در شهرستان‌ های استان بوده است.

طرح صنایع همکار با صنعت برق در استان مرکزی در حال اجراست

مسئول مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز در این نشست گفت: طرح صنایع همکار با صنعت برق در استان مرکزی در حال اجرا است و هدف از اجرای آن کاهش مصرف برق در زمان اوج مصرف است که تبعات مثبتی در کاهش مصرف دارد.

مهرنوش رفیعی افزود: برای اجرای این طرح در سال گذشته بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است که در سال جاری پیش بینی می شود برای پیاده ‌سازی این طرح دو میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شود.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای موثر برای کاهش پیک بار تابستان اعمال زمان تعطیلات و تعمیرات سالانه صنایع است، ادامه داد: با هماهنگی ‌های به عمل آمده با واحدهای صنعتی تاکنون 42 واحد صنعتی در این طرح شرکت کرده ‌اند.

رفیعی تصریح کرد: استان مرکزی یکی از قطب‌ های بزرگ صنعت در کشور است و مشارکت و همکاری هر صنعت در استان نقش بسزایی درکاهش پیک بار مصرف دارد که در این راستا همسو سازی و تعامل متقابل صنایع و شرکت‌ های توزیع برق، شنا سایی منابع انرژی و برنامه ‌ریزی برای استفاده بهتر از این منابع از فرصتهای مهم برای توسعه صنعت برق استان است که به این مهم توجه ویژه ای صورت می گیرد.