70 درصد پنبه استان تهران در اشتهارد تولید می شود

غلامرضا ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در سال جاری حدود 400 هکتار از مزارع این شهرستان تحت عنوان طرح آرمانی با استفاده از فن آوریهای روز زیر کشت پنبه قرار گرفت.
وی افزود: برداشت محصول پنبه در مزارع مکانیزه شده این شهرستان نسبت به مزارع سنتی به دو برابر افزایش یافته است.
این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان برداشت محصول از این مزارع در هر هکتار به شش تن رسیده که دو برابر مزارع سنتی است که در واقع در مزارع سنتی برداشت پنبه در هر هکتار بین 2.5 تا سه تن است.
ترکاشوند یادآور شد: در حال حاضر 70 درصد پنبه استان تهران در بخش اشتهارد کرج تولید می شود.
وی گفت: در سال زراعی جاری 800 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان نیز به صورت سنتی زیر کشت محصول پنبه قرار داشت که به تدریج این مزارع هم مکانیزه می شوند.
اشتهارد در 70 کیلومتری جنوب غربی کرج قرار دارد و قطب تولید پنبه محسوب می شود.
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