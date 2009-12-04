52 میلیون تن سیمان در کشور تولید خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد سعیدی کیا در سومین همایش بتن شرق کشور افزود: صنعت سیمان در ایران 76 سال قدمت دارد و طول این مدت 180 میلیون تن سیمان در کشور تولید شده که 90 درصد این میزان در طول 30 سال بعد از انقلاب تولید شده است.

وی افزود: ایران در تولید سیمان پس از کشورهای چین، هند، آمریکا، ژاپن و روسیه قراردارد و خطوط جدیدی برای تولید این محصول در کشور در حال طراحی است.

سعیدی کیا تصریح کرد: سیمان پس از آب پر مصرف ترین ماده است و در حال حاضر به ازای هر نفر در دنیا 1.5 تن تولید می شود.

وی افزود: تولید سیمان در کشور و در دنیا در حال توسعه است و به خصوص کشورهای جهان سوم به سرعت در حال افزایش تولید این محصول هستند.

وی اظهار داشت: تولید سیمان علاوه بر رفع نیازهای عمرانی قادر است گردش مالی زیادی نیز به وجود آورد و همچنین بخشی از اشتغال را به خود اختصاص داده است به طوریکه در حال حاضر یک درصد مردم دنیا و دو تا سه درصد مردم کشورمان دست اندرکار صنعت بتن هستند.

سعیدی کیا یکی از مهمترین مشکلات صنعت سیمان را آلایندگی این صنعت عنوان کرد و گفت: تولید گاز دی اکسید گوگرد، دی اکسید کربن، فلزات سنگین و ... برای محیط زیست بسیار خطرناک است به همین دلیل باید به سمت کاهش استفاده از سیمان در تولید بتن حرکت کنیم.

وی افزود: همچنین برای تولید سیمان انرژی بسیار زیادی مصرف می شود یعنی برای یک تن سیمان نیاز به هفت متر مکعب گاز است.

همچنین در حاشیه این همایش رئیس صنعت هیئت مدیره انجمن بتن ایران با تاکید بر لزوم ارتقاء کیفیت بتن در کشور گفت: معضل اصلی بتن تولیدی کشور ما کم دوامی این محصول و عدم توجه به عوامل آسیب رسان به بتن از مناطق مختلف آب و هوایی کشور است.

محمد تدین افزود: می توان با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی مناطق مختل کشور بتن مناسب برای هر منطقه را تولید نمود و بخش زیادی از آسیب های احتمالی به سیمان را حذف کرد.

وی گفت: در حال حاضر شرایط بتن سازی در کشور نامناسب است که با تجهیز کارخانجات به تکنولوژیهای نوین و استفاده مطلوب و دقیق از مواد اولیه می توان بتن مناسب را در فعالیت های عمرانی به کار گرفت.