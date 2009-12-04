حضور 320 نفر از طلاب ممتاز در همایش علمی طلاب شاهد و ایثارگر کشور

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا صحرایی در حاشیه دومین روز از اولین همایش علمی طلاب شاهد و ایثارگر کشور در جمع خبرنگاران افزود: این همایش با محور بصیرت و جنبش نرم افزاری به مدت سه روز در مشهد در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه این همایش از 11 آذر در مشهد آغاز شده است، خاطرنشان کرد: در این همایش 320 نفر از طلاب ممتاز استانهای فارس، اصفهان، تهران، قم، خراسان رضوی که وجه ایثارگران داشته اند، حضور دارند.

صحرایی گفت: این همایش در قالب 15 کمیسیون و سه کار گروه با موضوع تبلیغ، آموزش و پژوهش برگزار می شود.

وی گفت: 20 مقاله به دبیرخانه این همایش رسیده است که از این میان از سه مقاله برتر تجلیل به عمل می آید.

صحرایی ادامه داد: این همایش در قدم اول نمای کوچکی از توانمندی های جامعه بزرگ ایثارگری است که ما می خواهیم این توانمندی ها و فرهنگ جامعه ایثارگری را ترویج داده و با همدلی و همزبانی طلاب شاهد و ایثارگر مسیر خود را بازشناسی و آسیب شناسی کنیم.

وی در رابطه با جنبش نرم افزاری نیز گفت: مصداق عینی نرم افزار انسانها و در اصل انسان سازی است که در شرایط فعلی و بحث جنگ نرم دشمن توجه به آن از اهم واجبات است.