ارائه آمارهای متفاوت توسط مسئولان ستاد عالی مساجد کشور در دو روز

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سه مسئول ستاد عالی مساجد کشور در استانهای کرمان، زنجان و یزد در حضور خبرنگاران آمارهای متفاوتی از تعداد مساجد و کانونهای فرهنگی و هنری کشور ارائه دادند.

معاون پژوهشی و آموزشی ستاد عالی مساجد کشور در حالی در کرمان تعداد مساجد کشور را 60 هزار باب و تعداد کانونهای فرهنگی و هنری را شش هزار و 200 مورد عنوان کرد که معاون مالی این ستاد همزمان در زنجان این آمار را 70 هزار مسجد و 9 هزار کانون فرهنگی و هنری اعلام و مدیرکل بازرسی ستاد عالی مساجد کشور طی همین روز در یزد از فعالیت هفت هزار کانون در کشور خبر داد.

معاون پژوهشی و آموزشی ستاد عالی مساجد کشور روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کرمان با ابراز بی اطلاعی در خصوص تعداد مساجد غیرفعال کشور اظهار داشت: هم اکنون در کشور 60 هزار مسجد وجود دارد اما کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در سراسر کشور تنها در یک دهم مساجد کشور فعالیت دارد.

حجت الاسلام علیرضا شاه فضل تصریح کرد: در سال 84 تعداد کانونهای مساجد کشور دو هزار و 300 کانون بوده است و در حال حاضر این تعداد به شش هزار و 200 کانون افزایش یافته است.وی گفت: طی سال جاری با ساخت کانونهای جدید این تعداد به 9 هزار کانون در کشور افزایش می یابد.

وی عنوان کرد: این کانونها در مناطق محروم و دور افتاده راه اندازی می شود و سیاست سال جاری افزایش سطح کیفی فعالیتها در کنار افزایش سطح کمی کانونها است.

با توجه به اهمیت نقش مساجد در فعالیتهای مذهبی و فرهنگی کشور و همچنین لزوم برنامه ریزی صحیح توسط مسئولان برای جذب جوانان به مساجد و همچنین مهندسی فرهنگی کشور لزوم تجمیع و به روز آمار، آن هم در یک نهاد واحد بسیار ضروری است، این درحالیست که مساجد در کشور اگرچه زیر نظر مرکز رسیدگی به امور مساجد فعالیت می کنند اما دستگاه های مختلف در کشور نیز با مساجد مرتبط بوده و برخی از فعالیتهای آنان با همراهی برخی ارگانها انجام می شود.

معاون پژوهشی و آموزشی ستاد عالی مساجد کشور در این خصوص در جمع خبرنگاران کرمانی خاطرنشان کرد: متاسفانه مساجد در کشور متولی واحد ندارد و در این حوزه 10 دستگاه مختلف در حال فعالیت در بخشهای مختلف هستند اما انسجام لازم را ندارند.

وی گفت: به دلیل احداث نمازخانه ها در مدارس، ادارات و سازمانها و اماکن مختلف، حضور مردم برای خواندن نماز در مساجد کمتر شده است اما در هنگام برگزاری مراسم های مذهبی دیگر و همچنین فعالیتهای فرهنگی و هنری شاهد استقبال گسترده مردم هستیم.