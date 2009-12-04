ایجاد پردیس تحقیقاتی علوم انسانی در اصفهان/ تاسیس منطقه ویژه علمی

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت دولت به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد و در سفر به استان اصفهان چندین مصوبه در حوزه آموزش عالی و فناوری تصویب کرد.

ایجاد پردیس علمی - تحقیقاتی علوم انسانی در دانشگاه اصفهان با هدف راه‌اندازی کرسیهای نظریه پردازی و بومی سازی علوم انسانی مبتنی بر نگاه به قرآن و اهل بیت (ع) و ایجاد منطقه ویژه علوم و تحقیقات با مشارکت دانشگاه‌های استان با هدف ایجاد قطب‌های علمی و جذب نخبگان دانشگاهی کشور در اصفهان از مهمترین مصوبات سفر استانی است.

احداث پارک مفاخر ایرانی – اسلامی کشور در یکی از دانشگاه‌های استان اصفهان، مطالعه ایجاد سه دانشکده جدید در دانشگاههای اصفهان و تقویت بودجه های توسعه دانشگاههای پیام نور و آموزشگاههای فنی و حرفه ای از دیگر مصوبات این دوره هیئت دولت است.

احداث دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی و صدور مجوز احداث شهرک صنعتی فناوری‌های نوین در صنایع دارویی از مهمترین مصوبات سفر استانی هیئت دولت به اصفهان بوده است.