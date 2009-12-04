میزان مبادلات مرز تمرچین به یک میلیارد دلار افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال در مراسم افتتاح هفتمین نمایشگاه بازرگانی ایران در عراق و دومین نمایشگاه اختصاصی ایران در دهوک از اقلیم کردستان عراق با مدیریت سازمان بازرگانی آذربایجان غربی رسمی شدن مرز تمرچین را در گسترش روابط اقتصادی میان دو منطقه بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: پیش بینی می شود میزان مبادلات تجاری در مرز تمرچین به یک میلیارد دلار افزایش یابد.

وی با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی میان مردم دو منطقه گفت: این اشتراکات عمیق، زمینه را برای گسترش روابط میان مردم دو سوی مرز فراهم کرده است.

جلال زاده افزود: پیشرفت و آبادانی اقلیم کردستان، پیشرفت و آبادانی آذربایجان غربی است و ما در رسیدن به این هدف در کنار مردم و مسئولان اقلیم کردستان هستیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه اراده مسئولان و دو طرف برای ارتقا و افزایش روابط در تمامی زمینه ها است، گفت: استانداران آذربایجان غربی و اقلیم کردستان نیز در همین راستا برنامه ریزی می کنند.

جلال زاده ادامه داد: ما همه تلاشها را برای گسترش و ارتقای روابط میان مردم دو استان معطوف می کنیم.

استاندار دهوک عراق نیز در این مراسم گفت: برپایی نمایشگاه های مختلف اقتصادی، پل ارتباطی برای گسترش روابط میان اقلیم کردستان و آذربایجان غربی است.

تمر رمضان با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه های مختلف اقتصادی در اقلیم کردستان افزود: آماده هرگونه همکاری برای برگزاری هرچه مطلوب نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران در دهوک هستیم.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی هم در این مراسم با اشاره به استقبال خوب تجار و بازرگانان از نمایشگاه های اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان گفت: در این نمایشگاه، 53 واحد در نمایشگاه قبلی به 81 واحد افزایش یافته است.

اسکندری افزود: در نمایشگاه قبلی بازرگانان ایرانی به ارزش 700 میلیون دلار با تجار عراق عقد قرارداد کردند و پیش بینی می شود در این نمایشگاه ارزش قراردادهای تجاری به یک میلیارد دلار افزایش یابد.

وی اظهار داشت: آذربایجان غربی با درک مزیت نمایشگاه ها برای معرفی کالا و خدمات، سالانه 50 نمایشگاه داخلی و بین المللی حضور فعال دارد.

شیخ عیاد حسن، رئیس اتاق بازرگانی استان دهوک هم گفت: برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در دهوک موجب تحکیم روابط میان مردم دو منطقه می شود.

در پایان این مراسم استاندار دهوک با اهدای هدایایی به استاندار آذربایجان غربی و رئیس سازمان بازرگانی استان از تلاشهای آنان برای برپایی نمایشگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دهوک تقدیر کرد.

در این نمایشگاه 81 شرکت و واحد تجاری و صنعتی محصولات خود را در 24 گروه کالایی و در فضایی به وسعت پنج هزار مترمربع در معرض دید و فروش قرار داده اند.