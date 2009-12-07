65 درصد کارانه بیمارستانها به جیب پزشکان می رود

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با اجرای آیین نامه تبعیض آمیز هیئت امنایی کردن 50 بیمارستان دانشگاههای علوم پزشکی در کشور، شرایط برای خدمت بی منت پرستار و سایر گروههای غیرپزشکی دشوارتر می شود.

آیین نامه اجرایی هیئت امنایی شدن 50 بیمارستان دولتی در تاریخ 18/5/1388 به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، رفاه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به استناد بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور ابلاغ شده است.

شریفی مقدم به تبعات ناگوار این آیین نامه تبعیض آمیز در بیمارستانهای هیئت امنایی اشاره کرد و گفت: 65 درصد کارانه مشمول بیمارستان مستقیما به جیب پزشکان هیئت علمی می رود که کمتر از 5 درصد نیروی انسانی بیمارستانها هستند.

دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: 10 درصد دیگر در اختیار رئیس بیمارستان قرار می گیرد و 5 درصد به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و 20 درصد هم به 90 درصد بقیه گروههای غیرپزشکی بیمارستان تخصیص می یابد.

در ترکیب 9 نفره هیئت امنای این بیمارستانها حداقل 4 نفر باید الزاماً از پزشکان اعضای هیئت علمی دانشگاه و دو نفر دیگر نیز می توانند پزشک باشند.

شریفی مقدم به اعتراض پرستاران از نبود نماینده جامعه پرستاری در ترکیب هیئت امنای بیمارستان اشاره کرد و گفت: گروهی به دنبال قبضه کردن مدیریت بیمارستانها توسط پزشکان هیئت علمی هستند که این موضوع در تضاد با شعار عدالت در سلامت وزیر است.

دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: نادیده گرفتن خواسته های پرستاران از سوی مسئولان امر، تبعات و خسارات جبران ناپذیری دارد که عواقبت آن نیز متوجه کسانی است که به این هشدارها توجه نمی کنند.