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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۷

شریفی مقدم در گفتگو با مهر:

65 درصد کارانه بیمارستانها به جیب پزشکان می رود

65 درصد کارانه بیمارستانها به جیب پزشکان می رود

دبیرکل خانه پرستار با اشاره به اعتراض پرستاران بیمارستان مدرس به اجرای آیین نامه بیمارستانهای هیئت امنایی، گفت: 65 درصد کارانه بیمارستان به جیب تعداد محدودی از پزشکان هیئت علمی می رود و تنها 20 درصد آن به 90 درصد گروههای غیر پزشکی می رسد که مشغول خدمت به مردم هستند.

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با اجرای آیین نامه تبعیض آمیز هیئت امنایی کردن 50 بیمارستان دانشگاههای علوم پزشکی در کشور، شرایط برای خدمت بی منت پرستار و سایر گروههای غیرپزشکی دشوارتر می شود.

آیین نامه اجرایی هیئت امنایی شدن 50 بیمارستان دولتی در تاریخ 18/5/1388 به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، رفاه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به استناد بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور ابلاغ شده است.

شریفی مقدم به تبعات ناگوار این آیین نامه تبعیض آمیز در بیمارستانهای هیئت امنایی اشاره کرد و گفت: 65 درصد کارانه مشمول بیمارستان مستقیما به جیب پزشکان هیئت علمی می رود که کمتر از 5 درصد نیروی انسانی بیمارستانها هستند.

دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: 10 درصد دیگر در اختیار رئیس بیمارستان قرار می گیرد و 5 درصد به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و 20 درصد هم به 90 درصد بقیه گروههای غیرپزشکی بیمارستان  تخصیص می یابد.

در ترکیب 9 نفره هیئت امنای این بیمارستانها حداقل 4 نفر باید الزاماً از پزشکان اعضای هیئت علمی دانشگاه و دو نفر دیگر نیز می توانند پزشک باشند.

شریفی مقدم به اعتراض پرستاران از نبود نماینده جامعه پرستاری در ترکیب هیئت امنای بیمارستان اشاره کرد و گفت: گروهی به دنبال قبضه کردن مدیریت بیمارستانها توسط پزشکان هیئت علمی هستند که این موضوع در تضاد با شعار عدالت در سلامت  وزیر است.

دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: نادیده گرفتن خواسته های پرستاران از سوی مسئولان امر، تبعات و خسارات جبران ناپذیری دارد که عواقبت آن نیز متوجه کسانی است که به این هشدارها توجه نمی کنند.

کد مطلب 994553

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