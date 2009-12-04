کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد برگزار شد/ اعلام نتیجه در دی ماه

به گزارش خبرنگار مهر، برای کلیه رشته های مختلف کارشناسی ناپیوسته جمعاً دو جلد دفترچه سئوال در نظر گرفته شده است. مدت پاسخگویی به 75 سئوال دروس عمومی 60 دقیقه و مدت پاسخگویی به 120 سئوال دروس پایه و اختصاصی 180 دقیقه در نظر گرفته شده بود.

آزمون با حضور 283 هزار و 955 نفر برگزار شد که از این میان 31 درصد شرکت کنندگان را زنان و 69 درصد شرکت کنندگان را مردان تشکیل می دادند.

سئوالات عمومی برای کلیه رشته های یک نوبت امتحانی یکسان بود و داوطلبان اقلیت های دینی می توانستند به جای سئوالات فرهنگ و معارف اسلامی به سئوالات مشترک ادیان که در دوران تحصیل آموزش دیده اند پاسخ دهند.

داوطلبانی که در کارت فرم ثبت نام اینترنتی، یکی از زبانهای خارجی عمومی آلمانی یا فرانسه را انتخاب کرده اند لازم است دفترچه عمومی جداگانه ای که سئوالات زبانهای خارجه عمومی فوق الذکر در آن وجود دارد از رابط حوزه دریافت و به سئوالات مربوط پاسخ دهند.

آن دسته از داوطلبینی که متقاضی استفاده از سهمیه بوده اما سهمیه آنها در بند مربوطه کارت ورود به جلسه به صورت عادی درج شده، لازم است در مدت یک هفته با مراجعه به نهاد مربوطه نسبت به اصلاح سهمیه خود اقدام کنند. در غیر این صورت پس از اعلام نتایج آزمون، اصلاح و اعمال سهمیه تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست.

نتایج آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی در هفته آخر دی ماه اعلام خواهد شد.