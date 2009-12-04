مشارکت مردم موفقیت در طرح مبارزه با اراذل و اوباش را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد زاجکانی‌ها در جلسه کارگروه ارتقای امنیت اجتماعی گفت: همراهی و جلب حمایت مردم با ارائه راهکارهای عملی در فعالیتها ضرورتی انکارناپذیر است.

وی افزود: در مسائل اجتماعی اطلاع ‌رسانی به مردم و بررسی آسیبها می ‌تواند احساس امنیت را در مردم بیشتر کند که در این راستا نقش رسانه ملی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.



مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین یادآور شد: با مشارکت مردم در حل معضلات اجتماعی به ویژه ریشه ‌کنی کامل اراذل و اوباش در جامعه می توانیم به موفقیت کامل دست یابیم.



زاجکانی ها خاطرنشان کرد: افرادی که با خیابان ‌گردی امنیت و آرامش کشور را نیز مورد حمله قرار می‌دهند از مصادیق اوباشگری هستند که باید برای مقابله با آنها اقدام کرد.

زاجکانی‌ها گفت: مقابله با بزهکاران و مروجان فرهنگ غربی، کنترل افرادی که از زندان آزاد می‌ شوند، امن کردن فضا برای طرح شکایات مردمی از برهم زنندگان آسایش عمومی، تهیه بانک اطلاعاتی از اراذل و اوباش، شناسایی آنها و مناطق آلوده و در نهایت اجرای عملیات مقابله از موارد مهمی است که کارگروه باید برای عملیاتی شدن آنها با برنامه‌ ریزی مستمر اقدام جدی کند.