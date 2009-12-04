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۱۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۵

واگذاری نساجی مازندران هنوز قطعی نشده است

واگذاری نساجی مازندران هنوز قطعی نشده است

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قائمشهر، جویبار و سوادکوه در مجلس گفت: برحسب قانون هنوز واگذاری صورت نگرفته است و پرداخت حقوق این کارگران باید توسط شرکت سرمایه‌گذاری بانک‌ ملی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی ادیانی راد در حاشیه جشن آبزی پروری مازندران در ساری با بیان اینکه این شرکت باید پاسخگوی تعهدات خود به این  واحد نساجی باشد، یادآور شد: پرداخت مطالبات کارگران این واحد صنعتی را سرمایه ‌گذار ترک تعهد کرده است.

ادیانی با اشاره به اینکه نقل ‌قولهای رسانه‌ای موجب برخی شائبه‌ها در دو طرف شده است، افزود: برخی حرف و حدیث ‌ها موجب تعلل شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی در پرداخت حقوق کارگران شده است.

وی افزود: علاوه بر این باید تعهدی برای انجام کار نزد بانک ملی ایران به ودیعه گذارد که تاکنون اقدام به این کار نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه در احیای نساجی و حضور سرمایه‌گذار خارجی باید واقعیت‌‌ها گفته شود در خصوص ایجاد اشتغال شش‌ هزار نفری متعهد شده از سوی ترکها در قائمشهر نیز گفت: این میزان ایجاد اشتغال برای قائمشهر یک رویا بوده اما براساس تعهدات اولیه در مرحله اول هزار و 500 نفر و در مرحله دوم تنها دو هزار نفر اشتغالزایی در این طرح صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 994576

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